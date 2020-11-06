《鍾之日記》美國大選仍膠著，螞蟻Ａ帶息退款

《鍾之日記》１１月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國大選仍膠著，目前仍有包括５個搖擺州在內的６個州份未完成點票，但從目前點算完成

的票數來看，拜登勝出大選的可能性增加，不過關鍵州賓夕凡尼亞州兩人得票相差仍不足半個百

分點。拜登稱，毫無疑問在美國大選勝選。周四（５日）晚間特朗普的支持者擴大示威聲勢，抗

議這場他們認為被操縱或竊取的大選，並與反對抗議的人發生衝突。

市場分析指，縱使民主黨拜登有望當選美國總統，但由民主黨執掌參議院的可能性已消失。

這意味著美國國會將迎來「兩黨分立」的局面，而這種僵局已令刺激經濟方案無法通過，有可能

令局部經濟陷於停擺。同時，預計拜登上場後美國的貿易政策不會有重大改變，但會減少與中國

的抗衡態度。



＊香江全周漲近７％，Ａ場累漲２﹒７％＊



美國聯儲局一連兩日議息，維持聯邦基金基準利率０至０﹒２５厘不變，符合市場預期，主

席鮑威爾重申會一直維持寬鬆貨幣政策直至美國經濟改善。美股承接周三（４日）強勁表現，隔

晚美股續急升。

港股昨飆逾８００點後，今早高開５４點報２５７５０點，隨後好淡爭持，曾見２５７９９

點高位，創逾兩個月高，中午收跌４６點，午後倒升，最終港股收報２５７１２點，升１７點或

０﹒０７％，主板成交微跌至１６４５﹒５５億元。累計全周港股上升６﹒６６％

市場對拜登勝選抱更大希望，盼出台更大規模刺激措施，金價周四觸及一個半月高位，金股

今日急升，招金礦業（０１８１８）漲９％，紫金礦業（０２８９９）升６﹒７％，中國黃金國

際（０２０９９）升４﹒２％，靈寶黃金（０３３３０）走高３﹒５％。

滬深股市上日急升後今早窄幅高開倒跌低收，醫藥、白酒板塊跌幅大，滬綜指午收前跌幅擴

大失三千三，午後跌勢收窄，全日跌０﹒２４％，報３３１２﹒１６點，三千三幸保不失，累計

一周仍漲２﹒７２％，結束連續兩周下跌趨勢。兩市全日成交８７８５億元人民幣，按日增加２

﹒２％。人行今日不開展逆回購操作，結束連續１６日逆回購，本周全口徑淨回籠５９００億人

民幣。



＊螞蟻Ａ股回水有息，阿里收入放緩捱沽＊



螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）煞停ＡＨ股上市計劃，集團宣布今日啟動Ａ

股退款程序，較Ｈ股的退款安排遲兩天。不過，除了認購新股的資金外，Ａ股投資者可獲退還配

售經紀佣金並加算銀行同期存款利息。

對於螞蟻何時「捲土重來」，內媒則「大撥冷水」，指因為《網絡小額貸款業務管理暫行辦

法》還在徵求意見階段，在正式頒布實施前，螞蟻未能準確判斷其影響，預料短期內難以重新啟

動發行程序。而因監管規定改變，螞蟻的業務架構、盈利能力和市場估值將有重大影響。大和發

報告指，滿足更高的資本金要求，最現實的方式之一是阿里巴巴（０９９８８）向螞蟻注資

２００－４００億元人民幣。

但繼螞蟻因應網貸新規等監管因素暫緩上市，阿里巴巴又要面對另一監管新規的改變。內地

市場監管總局發布諮詢文件，建議加強網絡直播營銷活動監管，要求商品經營者通過網絡直播銷

售商品或提供服務，應遵守相關法律法規，建立並執行商品進貨檢查驗收制度。近日，中國消費

者協會亦發布「雙１１」提示，提醒消費者注意六大網購陷阱，包括直斥直播帶貨有貨不對板、

販賣假冒偽劣商品等問題。

阿里上季的季績亦麻麻，上季收入按年增長３０％至１５５０﹒６億人民幣。增長雖符預期

，惟較財年首季增長３４％有所放緩，投資者憂慮其電商業務現疲態，其美股隔夜收跌

２﹒７％。在多重負面影響下，阿里無懸念捱沽，收市挫４﹒３％，報２８２元，藍籌中表現最

差。



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