【螞蟻煞停】螞蟻啟動Ａ股認購退款，加算銀行存款利息返還投資者

《經濟通通訊社６日專訊》螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）暫緩ＡＨ股上市

計劃，集團周四（５日）晚間在上交所發公告，宣布今日啟動Ａ股退款程序，較Ｈ股的退款安排

遲兩天。

螞蟻集團表示，為切實保護投資者利益，發行人及聯席主承銷商決定暫緩本次發行工作。發

行人及聯席主承銷商將按照投資者繳納的新股認購資金及相應的新股配售經紀佣金（如有）並加

算銀行同期存款利息返還投資者。發行人及聯席主承銷商將於１１月６日啟動退款程序，前述資

金於１１月９日退回。

公告續指，暫緩發行後，螞蟻集團在首次公開發行股票註冊同意批復的有效期內，在對相關

會後事項充分核查和評估的基礎上，視情況決定是否重新啟動發行並及時公告。



＊上交所：暫緩上市是發行人及主承銷商根據實際情況所作決定＊



上海證券交易所表示，螞蟻集團決定暫緩發行擬在科創板上市交易的股票，這是發行人及主

承銷商根據實際情況作出的決定。上交所尊重並支持該決定，將與有關方面一起協助做好退還認

購資金等工作。

不過，據上交所在１１月３日發布的《關於暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決

定》稱，近日螞蟻集團公司實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總經理被有關部門聯合進行監管約

談，集團亦報告其金融科技監管環境發生變化等重大事項。上交所認為，該重大事項可能導致螞

蟻集團不符合發行上市條件或者信息披露要求。因此根據有關條例，並徵詢保薦機構的意見，決

定暫緩螞蟻集團星期四（５日）的上市。（ａｃ）

