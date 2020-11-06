【香港政情】副總理韓正晤林鄭，肯定港府維護社會穩定有顯著成效

《經濟通通訊社６日專訊》國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正，今早與訪京的

香港特區行政長官林鄭月娥及多名局長釣魚台國賓館會面。韓正表示，在中央堅強領導下，林鄭

月娥今年以來帶領特區政府克服各種困難，迎難而上，包括防控疫情、紓解民困、恢復經濟、落

實《香港國安法》，以及維護香港社會穩定大局，並積極作為，有顯著成效，中央政府對此充分

肯定。中央政府堅定支持林鄭月娥，堅定支持特區政府依法施政。

韓正指出，了解到特區政府在訪京期間，與各部門溝通都有好消息，中央各部門都大力支持

特首及特區政府，提供好意見、政策及方案，認為充分體現中央政府的要求和精神。他表示，凡

有利香港保持長期繁榮穩定，增進香港百姓民生福祉，以及有助香港融入國家及大灣區發展大局

的事情，中央政府及各部門都會全力支持，期望本港於「十四五」規劃當中，把握好國家發展大

局，過程中充分發揮香港自身優勢，找到更好的定位，將香港發展得更好。



＊林鄭：本港要融入國家發展大局的範圍非常廣泛＊



林鄭月娥表示，今次聯同５名局長訪京，正要展示本港要融入國家發展大局的範圍非常廣泛

，指本港於十三五規劃期間，不單按規劃發展成國際金融中心、國際航運及貿易中心，同時認為

科技創新亦非常重要，她表示深深感受到中央對本港的支持。

與韓正同場的中央官員包括港澳辦主任夏寶龍、國務院副秘書長丁學東、港澳辦常務副主任

張曉明、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦副主任黃柳權以及中聯辦副主任仇鴻。（ｗｌ）

