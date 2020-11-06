《神州縱橫－凌昆》十四五計劃指引中國發展

《神州縱橫》中國五中全會公布了十四五計劃建議，成為十四五時期及未來１５年發展的指

引方針。中國正處於發展的重要轉折點，國內外形勢均面對新挑戰新機遇，正確解讀及落實建議

自十分重要。



＊十四五乃發展關鍵時期＊



建議列出了到２０３５的１５年發展階段的一些目標，比之前更具體地描繪了建設現代化強

國的圖景，例如到時人均收入要達到中等發展國家水平等。但當前更為迫切的是做好十四五計劃

，這乃１５年階段的起步期，必須保證走上正軌及邁開步伐，從而減少前進道路的曲節。何況十

四五恰是中國發展的關鍵時期，正如建議指出發展要有「三新」：進入新階段，提出新理念及建

立新格局。也如習近平指出在外中國正面臨百年罕見的國際大變局，在內則發展要由高增長轉向

高質量階段。因此十四五時期必要提出處理好五個關係的框架及具體方案，以便發展能走上正軌

。這五個關係是：繼承與創新、政府與市場、開放與自主、發展和安全、戰略與戰術待，在處理

上要求有新理念以助建立新格局。中國發展要進入新階段是形勢所迫別無選擇，但提出新理念和

建立新格局則非必然，要黨發展正確領導和全國上下齊心努力，須防理念及行動跟不上形勢而致

發展翻車，必須記住十四五乃十分凶險的大變局時期：國際疫情失控、中美鬥爭、全球各種地緣

政治矛盾及各國內部矛盾激化等，將令衝擊持續震盪不斷，中國還須防顧此失彼。



＊中國科技獲美國遏制紅利＊



中國發展亦多內部結構性制約因素，如人口老化、環保及資源瓶頸、管治水平低下等。但要

轉向高質經濟關鍵還是提升科技水平，因此建議把創新視為現代化的核心十分正確。重視自主創

新及以科技帶動發展不是中國經濟政策多年來的重點之一，這次再提升到重中之重的最優先任務

及目標。當年毛澤東便在自力更生的戰略下力推自主創新，並出現了「兩彈一星」等偉績。隨後

在開放中自主創新有點淡化，如１９８６年擱置了大飛機的研制。後來重新注視自有發展規律的

基本原因：中國在多方面的產業科技已接近先進水平甚至領先，要引進已不可能，何況核心技術

別國也不會轉讓。要再進一步發展便要自主創新，否則不進則退。到近年又多了一個原因，加大

了自主創新的需要並使之更為緊迫。這就是美國挑起的科技戰。但這既是挑戰也是機遇：必將加

快中國的自主創新能力建設及取得成績，令中國將因美國打壓取得「遏制紅利」，沒有美國禁制

中國便未必有「天宮」太空站，華為的備胎技術如鴻蒙等便不能及早出頭。

《資深評論員 凌昆》



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