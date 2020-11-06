【進博會—直擊】防疫措施影響入場人流，參展商對中國市場信心足



《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》第三屆進博會４日晚間正式開幕。國家主席

習近平開幕式上通過視頻發表講話，再次重申中國將堅定不移擴大開放、構建雙循環，並強調中

國在確保防疫安全前提下如期舉辦這一全球貿易盛會，體現了中國同世界分享市場機遇、推動世

界經濟復甦的真誠願望。

隨後，巴基斯坦、南非、烏茲別克斯坦、塞爾維亞、智利、西班牙、巴布亞新幾內亞和匈牙

利的領導人及世界衛生組織總幹事譚德塞亦通過視頻致辭，讚揚中國克服了疫情的挑戰順利舉辦

進博會。其實，本屆進博會原定５日召開，但是由於要遷就其他與會嘉賓視頻連線的時差原因而

將開幕式改到４日晚間開幕，正式的展會仍然於５日開幕。

按照此前進博局公布的數據，本屆進博會展覽面積比第二屆增加了近３萬平方米，達到３３

萬平方米；吸引了４０萬專業觀眾報名註冊，未有提及境外參展人員數量；去年專業觀眾註冊人

數超過５０萬，其中有７０００名是境外觀眾。



＊進博會不設國家館，參與人數規模大減＊



儘管今年的進博會順利開幕，但據記者觀察，與過去兩屆相比，今年的展商、觀眾數量都有

所減少，境外工作人員和媒體更是少之又少，可見疫情對於這類國際性大型展會的影響仍舊很大

。

首先，本屆進博會不設國家館。在前兩屆進博會，國家館以展示國家特色文化、經濟成就為

主。而今年由於受到疫情阻滯，各具特色的國家館並未出現，對於參展觀眾來說略有遺憾。不過

，今年各個國家和地區的貿易部、貿易發展局、貿促局、商務投資署等機構組織了當地的中小企

業團參展，分布在各個展區，以食品及農產品展區數量最多。

其次，進博會的防疫措施要求館內人數不得超過最大承載量的３０％，因此入館人數規模大

大減少。往年在進博會場館內經常能見到大大小小的採購團，如今都只是三三兩兩的人。許多展

台也是冷冷清清無人問津，不過在食品、醫藥、汽車等區域有一些熱門展台仍頗受歡迎。同時，

防疫工作還要求境外人員入境需要隔離１４天、每位入場人士都需要持有核酸檢測陰性證明，因

此在會展現場和新聞中心能看到的外國人面孔也明顯減少。

另外，雖然官方並未公布今年進博會的參展商數量，但簡單地從展區來看，今年進博會只有

六個展區，比去年減少了一個展區，這是因為今年的進博會把去年的科技和裝備兩個展區合併為

一個區。

不過參會的港企數量倒有所增加，進博局統計，今年有約２４０家香港企業參加進博會，數

目較去年增加約２０％；其中４５家企業通過香港貿發局組織參展，展覽面積達到１７００平方

米，包括連續三年參展的李錦記、四洲集團、僑豐行等，也有首次參展的康虹藥業、植物肉公司

Ｐｌａｎｔ Ａ Ｆｏｏｄ等。



＊國外參展商一致看好中國市場＊



記者與多個參展商交流之後發現，由於中國較早地控制住了疫情，不少企業在中國市場的業

務量已經差不多恢復到去年同期水平。在中國政府開展促消費等一系列推動經濟復甦的政策助力

下，參展企業一致看好中國市場的前景和未來。

連續三年參展的美國食品製造商瑪氏集團展台負責人表示，在疫情期間，特別是在人人都戴

口罩的時候，口香糖產品受到影響的程度最大。隨後，瑪氏便加大線上營銷力度，到目前旗下的

產品在中國的銷量已經與去年相若，希望可以達成今年的銷售目標。

今年首次以參展商身份參與進博會的美國房地產服務商世邦魏理仕北亞區總裁戴柏勤

（Ｂｅｎ Ｄｕｎｃａｎ）在接受記者視頻採訪時表示，哪個國家把疫情控制得最好，哪個國家

就是贏家。他認為，四季度到明年中國的市場態勢會愈來愈好，世邦魏理仕將部署更多業務，中

國毋庸置疑將是未來投資者的熱土。

加拿大連鎖咖啡品牌Ｔｉｍ Ｈｏｒｔｉｎｓ今年也是首次參展。公司表示，疫情在２月份

２０２９年在國內開設１５００家門店。目前開業的重點在華東和華北，華南是下一步的重要區

域。



＊匯豐調查：受訪企業計劃增加在中國的供應鏈布局＊



匯豐針對全球１１個海外市場進行的調查顯示，雖然過去一年全球許多企業因疫情和地緣政

治因素被迫縮減國際業務、聚焦本土發展，但它們對中國市場的增長前景依然樂觀。

調查顯示，７５％的受訪企業預計未來兩年對中國的出口或銷售會實現增長。在已向中國出

口或銷售的企業中，超過三分之二的企業表示中國位列其未來兩年業務拓展的前三大重點市場。

雖然疫情期間部分海外市場曾有過對生產設施過度集中於中國的擔憂，並嘗試促進價值鏈重

組，但匯豐的調查顯示，不僅沒有明顯跡象表明全球企業準備將供應鏈撤出中國，而且許多受訪

企業還計劃增加在中國的供應鏈布局。

調查指，有７５％的受訪企業預計未來兩年會增加在中國的供應鏈比例，其中４０％的企業

計劃將中國供應鏈比例增加１０％或更多。以美國市場為例，計劃增加中國供應鏈的受訪美國企

業達到 ７０％。

匯豐銀行中國行長兼行政總裁王雲峰指出，中國從新冠疫情中快速復甦是受訪企業對中國市

場保持樂觀展望的主要原因。中國經濟的強大韌性和超大規模市場紅利，讓中國成為全球企業在

低迷的世界經濟環境中難能可貴的業務「增長極」，而全球企業的積極參與也將進一步促進國內

國際雙循環的聯通。

