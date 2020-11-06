阿里巴巴季度純利近２８８億人幣按年挫６０％，在美股價跌近３％

《經濟通通訊社６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布，截至９月底第二季純利

２８７﹒６９億元（人民幣．下同），按年挫６０﹒３％，每股盈利１﹒３３元。純利下降主要

是去年９月季度獲螞蟻集團３３％股份時確認一筆過重大收益等。若不考慮該收益、股權激勵費

用及其他若干項目等，非公認會計準則淨利潤為４７０﹒８８億元，漲４４％。

該集團指，第二季營業額１５５０﹒５億元，升３０﹒２％。經營利潤１３６﹒３億元，跌

３３％，主要由於與螞蟻集團相關並授予員工股權激勵費用上升１５７﹒５３億元。若不計及該

影響，其經營利潤則增長４４％，至２９６﹒９億元。



＊內地零售移動月活躍戶增７００萬＊



期內核心商業收入同比漲２９％，至１３０９﹒２２億元，雲計算業務飆６０％，至

１４８﹒９９億元。內地零售市場年度活躍消費者７﹒５７億名，較截至６月３０日止１２個月

期間增加１５００萬名。於９月，內地零售市場移動月活躍用戶８﹒８１億名，較６月增加

７００萬名。

該集團指，中期賺７６３﹒６億元跌１８﹒５８％，營業額３０８８﹒１億元升３２％。

阿里巴巴ＡＤＳ報２８７﹒７５美元跌２﹒６９％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

