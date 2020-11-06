《日入而息》韓正晤林鄭肯定港府工作，美大選爭持激烈或掀法律戰



《今天重點》﹡副總理韓正晤林鄭，肯定港府維護社會穩定有顯著成效；林鄭月娥稱中央高

度重視和支持香港融入國家發展大局；通關需本港再加強防疫，港健康碼僅

為檢測證明；林鄭回應蔡玉玲被捕：不存在選擇性執法或檢控

﹡佐治亞州拜登首次超越特朗普，領先不足一千票；司法部就特朗對內華達州

選票欺詐的指控進行調查；選後爭議科技股風險最大，專家稱輕倉為佳暫兩

手準備

﹡傳匯控重組英國零售銀行業務，裁約１００人

﹡渣打（０２８８８）明年初起香港等９個市場率先推混合工作模式



《即日市況》﹡科網股回吐，港股好淡爭持收２５７１２升１７點，成交１６４６億



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％保三千三，大事連連全周漲２﹒７％



《美元匯價》﹡英鎊若能升穿１﹒３２，將可上試１﹒３４；歐元最新報１﹒１８７３╱

７７，日圓最新報１０３﹒１９╱２２



《公司業績》﹡日清食品（０１４７５）首三季純利近２﹒６４億元，升２５％，不派息

﹡百濟（０６１６０）九個月虧損增至逾１１億美元，收入跌近４８％

﹡檳傑科達（０１６６５）首９個月溢利按年下跌１７％



《公司資訊》﹡短視頻營銷服務商Ｎｅｔｊｏｙ下周聆訊，籌近１６億

﹡永義國際（０１２１８）、高山企業（００６１６）今早停牌，待聯合發內

幕消息

﹡佐丹奴（００７０９）香港門市接受ＨＫＴＶｐａｙ支付

﹡京東（０９６１８）蘋果手機１２ Ｐｒｏ Ｍａｘ今開售，預約量突破

１００萬人

﹡阿里（０９９８８）與歷峰向Ｆａｒｆｅｔｃｈ投資１１億美元；阿里巴巴

在上海成立數字科技公司，經營範圍含集成電路晶片等

﹡建業新生活（０９９８３）獲控股股東增持６５﹒３萬股，不排除再增持

﹡新東方（０９９０１）公開超購５５％，一手中籤率１００％

﹡海昌海洋公園（０２２５５）以逾２﹒１３億元出售全資附屬公司９５％股

權

﹡高銀（００５３０）接管人表示獲更多買家洽購高銀中心，將意向書截標日

期延長七日

﹡國際娛樂（０１００９）接獲菲律賓博彩及賭博監管局臨時牌照協議草擬本

﹡通用環球醫療（０２６６６）發行５年期１０億元人民幣公司債

﹡渣打（０２８８８）明年初起香港等９個市場率先推混合工作模式

﹡微盟（０２０１３）附屬擬收購及認購海鼎信息５１％股權，進入地產和零

售領域

﹡中梁控股（０２７７２）１０月銷售額１６０億元人民幣，按年升逾１４％

﹡齊屹科技（０１７３９）朱殿國辭任首席運營官

﹡金地商置（００５３５）１０月份合約銷售總額按年升８６﹒６％

﹡華潤醫藥（０３３２０）子公司肺炎用抗生素獲國家藥監局頒發藥品註冊證

書

﹡太古地產（０１９７２）首９個月太古廣場零售額跌３８﹒４％，辦公室租

金升２％

﹡康師傅（００３２２）行政總裁韋俊賢退休，陳應讓明年１月１日接任

﹡亞洲電視（００７０７）債券持有人同意在下月７日前就債券違約暫緩採取

行動

﹡復宏漢霖（０２６９６）子公司新冠藥品獲美國ＦＤＡ批准進行臨床試驗



《國企紅籌》﹡中國金茂（００８１７）１０月簽約銷售達１８５億元人民幣

﹡航天萬源（０１１８５）因貸款違約，遭航天科技財務暫停公司相關業務

﹡龍源電力（００９１６）１０月份發電量按年增加１０﹒７５％

﹡華晨中國（０１１１４）控股股東遼寧鑫瑞質押公司１５﹒３５億股予貸款

人

﹡北大資源（００６１８）控股股東遭入稟清盤，或影響公司股權結構



《神州民企》﹡中國聯塑（０２１２８）收購建材製造公司，總代價３９１２萬元人民幣

﹡吉利汽車（００１７５）１０月總銷量按年升８％

﹡啟迪國際（００８７２）杜朋已辭任公司非執董兼副主席

﹡勝利管道（０１０８０）擬以招標出售聯營公司４５％股權，底價１﹒２７

億元人民幣

﹡世茂集團（００８１３）１０月合約銷售額按年升２９％

﹡長城汽車（０２３３３）１０月銷量按年升１８％，產量增１２％



《中國要聞》﹡機構料中國１０月美元計出口同比增速回落至９﹒３％

﹡廣東表示５年內全省通用機場體系形成，布點３２個

﹡深圳售５８８套安居型商品房，均價每平方米２﹒３萬

﹡美國料中國全年進口粟米２２００萬噸，遠超此前預期

﹡大族激光等８股境外機構投資者持股比例超２４％

﹡市監總局擬規範電商服務，平台不應強迫店家二選一

﹡銀保監表示三季度末銀行業不良貸款率２﹒０６％；按金融科技金融屬性將

所有活動納入統一監管；預計銀行業今年可實現減費讓利３６００億元

﹡劉國強稱進一步完善本外幣合一跨境資金池試點業務

﹡１０月全球製造業採購經理指數微升，製造業復甦加快

﹡報告指上季內地５Ｇ手機出貨近五千萬台，華為排第一

﹡人行今停做逆回購淨回籠千億，全周收水５９００億元；人行表示下周四赴

港發行兩期共２５０億人幣央票；人行報告指繼續有效防範重大金融風險，

補齊制度短板

﹡中國強調將堅定不移全面擴大開放，敦促澳方反躬自省

﹡澳洲華裔領袖被控政治滲透，疑與中國統戰部有聯繫

﹡理想汽車終於召回逾萬輛汽車，「升級論」被打臉

﹡中國對原產美、日等地甲酚徵高至１３１﹒７％保證金

﹡最高檢表示持續加大對財務造假等危害市場秩序犯罪懲治

﹡市場監管局表示規範促銷行為新規營造公平有序市場氛圍

﹡外匯局表示第三季中國經常帳戶順差９４２億美元；三季度貨物貿易持續改

善，服貿逆差收窄

﹡上海召開「雙十一」指導會，拼多多、美團等電商參加



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％報１２９７３點，連升五日



《其他消息》﹡林鄭月娥稱中央高度重視和支持香港融入國家發展大局；通關需本港再加強

防疫，港健康碼僅為檢測證明；林鄭回應蔡玉玲被捕：不存在選擇性執法或

檢控；林鄭昨晤中證監衛健委等部門，盼盡快恢復通關

﹡美國駐港總領事館計劃大裝修，正物色替代地方

﹡副總理韓正晤林鄭，肯定港府維護社會穩定有顯著成效

﹡鄧炳強稱警隊無懼暴力，嚴防死灰復燃

﹡四警察協會發公開信，質疑段崇智「聲援」中大衝突

﹡餐飲處所資助計劃下周四截止申請，至今批逾３億資助

﹡逾九成機師空服員簽新約，國泰工會先協助被解僱員工

﹡８民主派人士涉違反特權法，明年２月１１日再訊

﹡金管局表示１０月份共收到２３２宗銀行投訴個案

﹡本港１０月底外匯儲備資產４７５０億美元，按月增２１６億

﹡陳茂波稱經常開支不能隨便增加，大灣區雙循環新機遇

﹡深股通額度全日用１３﹒６億元；滬股通額度全日用４５﹒５億元，陸股通

淨流入近４０億

﹡世界黃金協會表示黃金ＥＴＦ淨流入規模縮減，美國大選不改投資需求

﹡中原ＣＣＬ按周回升０﹒４６％，料樓價反覆穩步緩升

﹡獅子石道物業成「流拍」首例，寶聲批強拍底價過高

﹡港機工程明年減工時半年，變相減薪１５％

﹡華坊表示史上首宗舊樓強拍流標，因底價未反映疫情影響



《進博會》﹡中行行長表示必須採取有效方式，從源頭防範金融科技亂用

﹡中國將放寬增值電信業務、交通運輸等領域外資持股比例

﹡北京臨空經濟區廊坊片區發布產業支持政策

﹡商務部表示逐步減少ＣＥＰＡ下跨境交付和自然人移動限制

﹡陳雨露稱中國徵信系統收錄近１１億人，基本實現全覆蓋

﹡進出口銀行與多家企業簽署合作協議，總金額逾５３０億

﹡防疫措施影響入場人流，參展商對中國市場信心足



《螞蟻煞停》﹡人行銀保監表示金融機構全納監管，冀螞蟻合規開展業務

﹡上交所表示支持螞蟻暫緩上市決定，審慎處理後續事宜

﹡上證報表示螞蟻集團短期內料難重新啟動發行程序；專家稱螞蟻盈利能力和

市場估值將遭重大影響；認可螞蟻退回Ａ股認購資金，確保退款平穩

﹡中證監要求５隻戰略配售基金考慮投資者退出訴求

﹡富石金融旗下佳富達證券將退回認購手續費及孖展利息

﹡銀保監否認禁止螞蟻集團與銀行合作開展聯合貸款業務



《新冠肺炎》﹡本港新增６宗確診，全部屬輸入個案

﹡美國單日新增病例逾１０萬宗，屬全球首國

﹡何栢良稱近一星期上呼吸道感染個案上升，促提高警覺

﹡阿斯利康料疫苗後期試驗結果將年底前公布

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