《再戰明天》習近平發表演講，美國聯儲局議息

《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）美國聯儲局議息，習近平發表演講。



＊聯儲局議息，習近平發表演講＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布９月１６－１７日會議

記錄。

４：００ｐｍ，歐盟２７個成員國財長召開視頻會議。

明日，美聯儲局召開為期兩天的政策會議（至１１月５日）。

中國國家主席習近平在第三屆中國國際進口博覽會開幕式上通過視頻發表主旨演講。



＊美國公布ＡＤＰ就業變動和貿易收支＊



在數據方面，明早５：４５ａｍ，新西蘭公布第三季失業率，料由４％升上５﹒３％。

８：３０ａｍ，澳洲公布９月零售銷售，月率跌幅料由４％收窄至１﹒５％。

９：４５ａｍ，中國公布１０月財新服務業採購經理人指數，料由５４﹒８升上５５。

明午６：００ｐｍ，歐元區公布９月生產者物價指數，年率跌幅料由２﹒５％收窄至

２﹒４％。

９：１５ｐｍ，美國公布１０月ＡＤＰ就業變動，料由上升７４﹒９萬下降至６５萬。

９：３０ｐｍ，加拿大公布９月國際商品貿易，料貿赤由２４﹒５億加元收窄至２３億加元。

同時，美國公布８月貿易收支，料貿赤由６７１億美元收窄至６３９億美元。

１０：４５ｐｍ，美國公布１０月服務業採購經理人指數，料由５４﹒６升上５６。



＊大成食品派業績＊



在本港，明日，大成食品（０３９９９）公布業績。（ｈｏ）

