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即市新聞

03/11/2020 11:40

《股林淘金－林家亨》美經濟復甦弱，上坤地產（０６９００）可吼

　　《股林淘金》本周美國大選超級周，預計後市會反覆不定。首先接下來兩日美國總統大選和
參眾兩院的結果將會出爐，選前，市場預計了拜登和民主黨將會全勝，將會利好未來４年的拜登
的施政，但因為華府易主過渡需時，預計至下年１月前都將不會有新一輪刺激方案，相信會拖延
美國的實體經濟復甦。今周還有美聯儲議息加上１０月分非農指數公布。所以建議投資者選前吼
高減持，增持現金，待市場出現明顯走勢才再次入場。相比美國的復甦步伐，中國內地的經濟復
甦速度領先全球。尤其是內房企業，自３月後，已經逐步回暖。比如最近準備上市的上坤地產
（０６９００）投資者可以留意。
　
　　上坤地產主要在長三角地區發展物業開發業務，加上長三角地區一直是中國最主力發展的地
區，所以上坤地產的業務逐步擴大。截至２０２０年７月３１日，它們擁有４９個處於不同發展
階段的物業專案（包括聯合營專案）的投資權益，擁有土地儲備總量約為４﹒１百萬平方米，應
佔總建築面積約為３﹒０百萬平方米。所有商業物業均位於長三角經濟區的核心上海市，已竣工
商業物業項目的出租率約為８８﹒４％，公司的應佔總建築面積為２０７２２２平方米。
２０２０年首４個月年內溢利已經高達人民幣１５８﹒４百萬元。可見其抗跌及盈利能力都有所
保證。建議投資者可以新股認購，並且可持有較長時間，毋需急於當日沽售。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並未持有上述股份
　
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