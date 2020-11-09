《新股掛牌》新東方首掛開報１３８１元，較招股價高逾１６％

《經濟通通訊社９日專訊》新東方（０９９０１）今日首掛，開報１３８１元，較招股價

１１９０元高出１６﹒０５％，以每手１０股計，不計手續費，每手賺１９１０元。

該股公開發售獲超額認購０﹒５５倍，一手中籤率１００％。（ｅｄ）

