《新股掛牌》榮昌生物首掛開報６０﹒６元，較招股價高逾１６％

《經濟通通訊社９日專訊》榮昌生物（０９９９５）今日首掛，開報６０﹒６元，較招股價

５２﹒１元高出１６﹒３１％，以每手５００股計，不計手續費，每手賺４２５０元。

該股公開發售獲超額認購５２﹒４３倍，一手中籤率９０％。（ｅｄ）

