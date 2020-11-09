《華爾街內望》拜登接近獲勝，美股上周五持平，道指跌６６點

《經濟通通訊社９日專訊》美國民主黨候選人拜登在總統大選中接近獲勝，不過最新就業報

告顯示美國經濟仍面臨障礙，美股上周五（６日）持平，但上周累計表現強勁。

道指跌６６點或０﹒２４％，報２８３２３點。標指微跌１點或０﹒０３％，報３５０９點

。納指漲４點或０﹒０４％，報１１８９５點。

雖然總統特朗普已在關鍵州提起訴訟，並針對點票結果提出質疑，但拜登上周五在賓夕法尼

亞州、喬治亞州擴大微弱領先優勢。

參議院控制權未定，如果共和黨人保持多數席位，可能會阻止拜登立法議程的大部分走向，

如擴大醫保、應對氣候變化的計劃。

美國勞工部公布最新就業報告，失業率由７﹒９％跌至６﹒９％，但隨著財政支持資金耗盡

，新增病例數激增，就業復甦放緩。

參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，失業率跌一個百分點在內的經濟數據顯示，國會應該制定

一項規模較小、高度針對疫情影響的刺激方案。

個股方面，化妝品製造商科蒂（Ｃｏｔｙ）急升２２﹒１６％，其季度收入超預期。電訊商

Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ 漲５﹒３７％，其第三季新增手機用戶量超預期。遊戲開發商藝電

（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ａｒｔｓ）大跌７﹒１２％，其季度銷售遜預期。

指標十年期國債收益率升４個基點，報０﹒８１８５％，盤中曾觸及０﹒８３７％。三十年

期國債收益率升５﹒２個基點至１﹒５９６６％，盤中曾升至１﹒６１９％。（ａｌ）

