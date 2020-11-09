《匯市走勢》市場預計美元將進一步下跌，美元觸及逾兩個月低

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統大選的點票工作仍在進行當中，預計國會兩院仍將分別

由兩黨掌控，市場預測美元將進一步下跌，美元上周五（６日）跌至逾兩個月最低。

美元指數跌至９２﹒２３５，觸及９月初以來最低。上周累計跌幅高達１﹒９％，創３月以

來的最大單周跌幅。

美元兌日圓進一步下跌，報１０３﹒２５５日圓，接近八個月低位。日本首相菅義偉誓言與

海外當局密切合作以保持匯率穩定，目前外界普遍認為強勢日圓對日本經濟構成威脅。

在岸人民幣升至６﹒５８６８元人民幣，創逾兩年來最高。市場預計拜登將輕微緩和由特朗

普挑起的中美貿易戰，將對人民幣有利。

美元兌歐元報１﹒１８８２美元，上日跌０﹒８７％。歐元上周累計大幅上漲，並受惠於歐

盟逐漸接近就預算達成一致的消息。

市場認為民主黨候選人拜登將成為下一任總統，但共和黨人將保留對參議院的控制，這將使

民主黨難以通過更大規模的救助方案。

美國上月創造的就業職位創五個月來最低，更多美國人開始從事兼職工作，凸顯財政刺激枯

竭、新增病例在全國各地激增下，下任總統在保持經濟復甦方面面臨挑戰，並需要額外刺激措施

。（ａｌ）



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