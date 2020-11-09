《牛熊志選－陳其志》資金看好中興，部署相關認購證輪

《牛熊志選》恆指上周往上突破２５０００點關口，一口氣挑戰９月底高位約２５８００點

附近，料此阻力位前調整壓力不輕，如能順勢往上突破，下一步將挑戰７月初高位２６７８２點

。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（５日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３億港元

資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約３億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡

倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２２３００點至２２５９９點之間

，累計相當約１２６７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６０００點至２６２９９點之間累

計了相當約２３２３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至１９﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

３﹒０個波幅點至２０﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降３﹒０個波幅點至３０﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至

３３﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至３６﹒４％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至２９﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降３﹒２個波幅點至３２﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅下降５﹒８個波幅點至

２２﹒９％；友邦的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至２７﹒０％；工行的引伸波幅下降４﹒９個

波幅點至２３﹒８％；平保的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至２１﹒３％；南中的引伸波幅下降

１﹒１個波幅點至２０﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，中興（００７６３）的相關認購證及牛證合共錄

得約２３６０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

中興認購證為行使價約２２元至２７元附近的中期價外條款，實際槓桿約４倍至４倍牛證方面，

資金留意收回價１３元至１５元之間的較貼價條款，收回距離約２８％至３４％，槓桿約２倍。

另外，平保（０２３１８）相關認購證及牛證期內錄得約１２４３萬元資金淨流入部署，資金留

意行使價９０元至９２元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１１倍至１７倍；牛證方面

，資金留意收回價７０元至７７元之間的較貼價條款，收回距離約４％至１３％，槓桿約７倍至

１６倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約２８９７萬

元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２２８元至２７３元附近的

中期價外條款，實際槓桿約３倍至６倍；熊證方面，資金主要留意收回價３４０元至４００元附

近的條款，收回距離約４％至２２％，槓桿約４倍至１５倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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