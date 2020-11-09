《運籌帷幄－梁業豪》短期回吐，中期維持向好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和

４７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。恆指期貨陰陽燭日線圖上錄得「吊頸」兼「身懷

六甲」利淡轉向形態，代表上周日（５日）２５８１６為本周初的短期重要阻力位。若於明天（

１０日），最遲本周三（１１日）前不出現高於該位的收市位，短線投機者應有充足的心理準備

迎接一個幅度較大的回吐市況。「上升裂口」２５０６４－２５２９６不宜被完全補回，前升浪

頂２４９６７更切忌被跌越。

國指期貨方面，「上升裂口」為１０１６１－１０２９７，前升浪頂則為１０１５８。美國

總統選舉點票過程顯示拜登很大機會當選下屆總統後，各國領袖紛紛慶賀，不理會特朗普展開全

國訴訟的言論。拜登的上任應可令中國近年的緊張關係緩和；中國經濟有機會加速回復。本欄認

為，港股短期回吐壓力雖會增大，中期局勢可維持向好。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

