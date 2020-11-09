《一周攻略－周進略》花開堪折，天下皆然

《一周攻略》連日來的美國總統大選的選情報道，剛過去的周日（８日）終於有了重大突破

，有媒體公開表示拜登勝出，為膠著的狀態劃上了一個句號。



＊選戰曠日持久，外界早有準備＊



事實上，大家早有心理準備，正如之前多屆的選舉，候選人不會輕易認輸，而且有可能透過

訴諸法律，挑戰各種細節，試圖推翻不利本身的結果。今次不例外，甚至更明顯，大家都知道，

而特朗普亦一早揚言，會有相關行動。如此一來，曠日持久的選戰，在投票點票之後，仍可能拖

上好一陣子，絕對不是意外，反而是意料之內。

然而，儘管如此，隨著當地多家主流傳媒相繼以此為結果，外界亦逐漸接受此為事實，包括

部分歐洲國家的政治領袖已祝賀拜登，儘管正式的點票和相關決定，隨著拖至月底，才是正常時

間表，而特朗普亦未曾在最新的公關聲明中認輸。



＊金融市場看選情，表現勝民調預測＊



無論如何，這一段日子的金融市場，已經歷「過山車」式波動，由９月初起的拆倉減持獲利

回吐，到１０月初定，然後１０月下旬再有一輪壓力，及至近周則大舉有資金出擊，在股市投入

巨資掃貨，所有行動都以資產價格的波幅變化為基本，即使普通人也必然發現。

有趣的是，選情比很多事前的民調和統計預測的結果為緊湊，並非一面倒的拋離，點票開始

一直互有攻守，外界觀戰和押注的一樣緊張非常，觀乎金融市場，例如美股的變化，又或者甚至

是外國博彩公司的賠率，均可見一斑。



＊論者一再轉口風＊



經此一疫，不少人可能對上述的民調和統計模型，有更大的戒心，因為即使為２０１６年的

結果修訂了，也再為２０２０年可能出現的很多變數再修訂，但出來的效果仍屬強差人意，過程

中不難發現，很多論者一再轉口風，原本信民調和統計模型的固然要臨時加注於對手方，原本不

信的又有點信，再加上很多情緒化的表現，都為金融市場在此段日子的大上大落，作為很好的註

腳。

展望將來，投資者相信更加依賴遠比狹義的賭博賠率為宏觀的金融市場，作為推測事態發展

的主要工具，因為其資金涉及規模，不是一般潛在的舞高弄低，反映所有目前數據的市場效率得

以保持。



＊美股造好，港股受惠＊



君不見在近周的美股大漲，不少與拜登勝選相關的概念股都受惠，則即使其他指標變來變去

，仍有相當的可以參考的穩定性。

美股受惠，港股近周的氣氛亦好轉，作為國際金融市場的關鍵一員，各地的變化，直接影響

港股表現，相信短期內上述的效果傾向正面，於港股大市動態而言，應有很大的幫助。



＊留意科技股槓桿工具遭大減倉＊



當然，同樣觀美股，不難發現，部分投資者趁近期大漲，把科技股的槓桿工具大幅度減持，

而不是乘勢再加倉，說明了花開堪折直須折，天下皆然。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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