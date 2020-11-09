《套期保值－蕭猷華》美國大選結束，股市勢添波動

《套期保值》拜登宣布勝選，成為第４６任美國總統！英國、德國、法國、加拿大、印度等

多國領導人紛紛發表祝賀。一如劇本所料，特朗普不會輕易承認失敗，預計將會展開一連串法律

訴訟，挑戰郵遞選票的不合法性，和選舉舞弊。不過，特朗普要推翻選舉結果路途艱巨，因為大

部分美國傳媒都是親拜登陣營，疑抽起不報道有利特朗普的消息之嫌，特朗普要反盤，確實困難

。此外，特朗普未承認失敗，不排除引發各地民眾激烈示威或引發暴動，筆者預期股市短期勢添

波動。

筆者認為從目前情況來看，拜登贏面高達九成以上，假如拜登上台後，面對最逼切的問題，

是在控制疫情和推動美國經濟復甦之間，如何取得平衡。上星期美國新增ＣＯＶＩＤ－１９個案

，每日超過１０萬宗，意味著拜登可能會加強防疫管控，甚至重啟封鎖令，或使美國經濟雪上加

霜，故此美國共和、民主兩黨必須盡快達成刺激援助方案，否則股市不排除從高位回落。



＊拜登對北京政策可預測性和常規化＊



至於中美關係，相信美國不會改變對中國壓制的政策，不過，在外交方面，始終拜登經驗豐

富，從政半個世紀，與國家主席習近平認識多年，預期拜登對華較特朗普溫和，與中國關係亦較

親近，甚至可能撤銷特朗普早前對中國施加的關稅。另一方面，筆者認為拜登對北京的政策會有

預測性和常規化，若拜登成為美國總統，料對中資股有利，科技板塊亦看高一線。

恆生指數上周勁升１６０５點，筆者相信市場已消化拜登當選、中美關係可望緩和的因素，

本周焦點將在於特朗普有沒有足夠證據、證明有選票是不合法、法院會否受理特朗普的上訴。港

股上周升幅太多，短線高追風險高，中線而言，拜登若成功當選美國總統，料會出現蜜月期，故

此投資者可曾調整時才吸納。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

