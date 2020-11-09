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09/11/2020 08:08

友邦第三季新業務價值符劵商預期，按年跌２８％，按季升２４％

　　《經濟通通訊社９日專訊》友邦保險（０１２９９）公布截至９月３０日止第三季業務業績
，新業務價值為７﹒０６億元（美元﹒下同），按年跌２８％，按季升２４％。新業務價值利潤
率５１﹒６％，按年跌１５﹒４個百分點，按季則升０﹒２個百分點。年化新保費１３﹒５９億
美元，按年跌６％、按季升２４％。總加權保費收入約８８億元，按年及按季均上揚８％。友邦
第三季業務業績大致符合多間劵商預測，瑞信早前估計新業務價值約７﹒２４億元，按年跌２６
％，摩根士丹利及瑞信等多間劵商均指市場關注疫情反覆會否拖累其香港業務復甦，並重視友邦
中國業務的發展及增長。
　　友邦指雖然眾多國家地區的疫情尚未完全受控，加上政治及貿易局勢依然緊張，中期前景仍
高度不明朗。但在亞洲區內財富增長、保險滲透率偏低及社會福利保障有限等結構性因素帶動下
，友邦仍相信旗下產品和服務的需求將會持續增長，並把握亞洲區內人壽及醫療保險市場的機遇

　　友邦九個月新業務價值２１﹒１６億元下跌３４％，新業務價值利潤率５３﹒４％下降１２
﹒６個百分比。（ｐｌ）

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