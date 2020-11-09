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09/11/2020 12:56

【拜登當選】「拜登概念股」已提前炒上，有貨無貨該如何操作？

　　《經濟通通訊社鄧經書９日報道》美國總統選舉結果基本上塵埃落定，民主黨候選人拜登取
得逾２７０選舉人票並已宣布勝選，多國元首已紛紛祝賀拜登。惟現任總統特朗普聲稱不接受選
舉結果，揚言提出訴訟推翻部分州份的選票。話雖如此，傳統炒股智慧是「Ｂｕｙ　ｔｈｅ　ｒ
ｕｍｏｕｒ，ｓｅｌｌ　ｔｈｅ　ｆａｃｔ」（買在謠言起，沽在事實出），但不少「拜登概念
股」今日一於少理，繼續落鑊炒，當中今日焦點為舜宇（０２３８２），半日炒高逾一成二創逾
兩年高。「拜登概念股」短期已遭炒上，究竟短期該如何部署？

＊５Ｇ概念股可留意中國鐵塔＊

　　千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，可以先留意５Ｇ概念股。他指中興
（００７６３）反彈力度固然最強，但可較落後的中國鐵塔（００７８８）。他指５Ｇ概念股不
止炒拜登勝選概念，更可憧憬中國國內５Ｇ基建下半加快將反映於此類公司的第四季業績，加上
內地「十四五規劃」已重點提到加快新基建發展。有國策支持，他料５Ｇ概念股能有後續炒作。
鐵塔可於現價買入，目標價１﹒５元至１﹒６元，穿１﹒２５元止蝕。中興方面，他指低位持貨
者可繼續持有，若短期能站穩百天線（約２１﹒５８６元），無貨者可追入，料續炒上。
　
＊手機設備股部署比亞迪電子＊

　　舜宇方面，他認為低位持貨者可續持有，惟現水平追貨不值博，反而可把目光投於比亞迪電
子（００２８５）。他表示，可憧憬５Ｇ手機陸續推出，勢帶起新一輪手機換機潮，他料該公司
２０２０全年度業績表現出色，加上近期走勢轉好，建議現價買入，目標價４５元，穿３５元止
蝕。
　　阿里巴巴（０９９８８）表現頗佳，半日反彈近４％。何啟俊指，拜登上場後，料中美科技
戰緩和，原本以騰訊（００７００）及阿里為首的打壓目標可望紓緩，支持股價再度炒高。另一
方面，他預期阿里下季業績續增長，因受惠內地購物旺季「雙１１」以及美國本月底感恩節。他
建議於現水平買入，目標價３００元，穿２５０元止蝕。

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