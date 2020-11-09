【美國大選】拜登正式宣布當選總統感謝國民，特朗普拒承認結果

《經濟通通訊社９日專訊》民主黨總統候選人拜登當地周六（７日）在社交媒體表示，「無

論國民是否投票支持自己，我將成為所有美國人的總統」，很榮幸國民選擇自己領導偉大的美國

，又指接下來的工作將非常艱鉅，將保持國民對自己的信念。

賀錦麗亦於社交媒體揚言，將成為美國首位黑人和南亞裔的副總統，亦是首位擔任副總統的

女性，強調目前還有很多工作要做。

不過，尋求連任的總統特朗普即時向媒體發表聲明拒絕承認落敗，強調選戰尚未結束，並將

繼續展開法律行動，挑戰選舉結果。

上屆總統候選人、前國務卿希拉里亦在社交媒體指，美國選民選擇了拜登和賀錦麗出屆下一

任總統和副總統，這將是歷史一刻，並拒絕特朗普，為美國開闢新一頁，感謝所有幫助實現這個

方向的國民一起前進。

而據美國有線電視新聞引述競選活動內外的消息人士指，不要期望特朗普會接受現實，並於

不久的將來承認落敗，不過他正為自己輸掉選戰感到難過。 另外有知情人士指，特朗普沒有計

劃在未來幾日邀拜登到訪白宮，而傳統上新任和即將卸任的總統都會舉行橢圓形辦公室會議。

（ａｌ）

