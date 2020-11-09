港股高開４４４點報２６１５７，國指升１８８點，科指升１７３點

《經濟通通訊社９日專訊》美國民主黨的拜登宣布勝選，市場憧憬中美緊張關係有望緩和，

上周五美股個別發展；亞洲股市今早普遍高開，日經２２５指數最新升４６０點，南韓ＫＯＳＰ

Ｉ指數最新升４０點；港股同樣高開４４４點，創７月７日以來新高。友邦保險（０１２９９）

第３季度新業務價值７﹒０６億美元，按季升２４％；高開近３％撐起大市；上周捱沽的騰訊（

００７００）、阿里巴巴（０９９８８）反彈２％至３％；阿里為開市表現最佳藍籌。恆生指數

報２６１５７，升４４４點或升１﹒７３％，主板成交５０﹒６７億元。國企指數報１０６８６

，升１８８點或升１﹒８０％。

恆生科技指數報８３２５，升１７３點或升２﹒１２６％，再創新高。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒０１％，報３５﹒０５元；港交所（００３８８）

升２﹒１％，報３８９元；騰訊升２﹒６％，報６３０﹒５元；友邦保險（０１２９９）升２﹒

９８％，報８２﹒９元；中國移動（００９４１）升０﹒２％，報５０﹒８５元；建行（００９

３９）升１﹒０３％，報５﹒９元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２９１﹒４０元 升３﹒３３％

吉利汽車（００１７５） ２１﹒５５元 升３﹒１１％

友邦保險（０１２９９） ８２﹒９０元 升２﹒９８％

舜宇光學（０２３８２） １５１﹒００元 升２﹒７２％

恆隆地產（００１０１） ２１﹒２５元 升２﹒６６％

騰訊控股（００７００） ６３０﹒５０元 升２﹒６０％

中海油 （００８８３） ７﹒４９元 升２﹒４６％

小米集團（０１８１０） ２５﹒７０元 升２﹒３９％

申洲國際（０２３１３） １４５﹒６０元 升２﹒１０％

港交所 （００３８８） ３８９﹒００元 升２﹒１０％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊 （００７６３） ２２﹒２０元 升５﹒４６％

中芯國際 （００９８１） ２５﹒０５元 升３﹒９４％

金山軟件 （０３８８８） ４６﹒９５元 升３﹒５３％

華虹半導體（０１３４７） ３５﹒０５元 升３﹒３９％

阿里巴巴 （０９９８８） ２９１﹒４０元 升３﹒３３％

微盟集團 （０２０１３） １１﹒３０元 升２﹒９１％

舜宇光學 （０２３８２） １５１﹒００元 升２﹒７２％

騰訊控股 （００７００） ６３０﹒５０元 升２﹒６０％

小米集團 （０１８１０） ２５﹒７０元 升２﹒３９％

新東方在線（０１７９７） ２７﹒５５元 升２﹒２３％

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（ｃａ）

