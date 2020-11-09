《盤後部署》港股短期阻力２６７００，高位借勢調整機會大

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統侯選人拜登宣布勝選，雖然有傳現任總統特朗普的競選

團隊和共和黨已經眾籌最少六千萬美元就結果提出法律挑戰，仍無損市場對拜登當選後的憧憬。

美股指數期貨在亞洲早段造好，加上亞洲區內股市上揚，港股裂口高開４４４點報２６１５７點

。今公佈業績的友邦（０１２９９）股價造好，賭股、手機設備股及科技股抽升，未幾港股升幅

擴大至４６０點見２６１７２，創約４個股高位。另一方面，近期美元指數偏軟且美國１０年期

國債收益率上揚，支持港股升勢。最終港股收報２６０１６點，升３０３點或升１﹒１８％，主

板成交１６８４﹒５３億元。國企指數報１０６３３點，升１３５點或升１﹒２９％。恆生科技

指數報８３９４點，升２４１點或升２﹒９６％，盤中見８５２４點歷史高位。

Ａ股方面，上證綜合指數報３３７３點，升６１點或升１﹒８６％。深證成份指數報

１４１４１點，升３０２點或升２﹒１９％，總成交１０８３５﹒４９億元人民幣。



＊高盛指主要股指可能仍會攀升＊



高盛表示，炒作拜登當選的因素市場已充分反映，並可能將焦點轉回到疫苗開發。高盛策略

師Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｗｉｌｓｏｎ和Ｖｉｃｋｉｅ Ｃｈａｎｇ近日發表報告，指未來幾周可能

會有疫苗消息公布，但市場或已經預先炒作。他們補充，主要股指可能仍會攀升，因為芝加哥期

權交易所波動率指數的下降，或以充分反映安全和有效疫苗的消息。他們指於此情況下，美元繼

續疲軟、信用息差收窄，以及美債收益率會上升。除預期股市會上漲外，兩策略師還預測外匯市

場中加元和澳元受益最大。

另外，該行亞洲量化策略師Ｒｕｐａｌ Ａｇａｒｗａｌ稱，鑒於大選不確定性減弱，且亞

洲宏觀資料顯示復甦步伐加快，未來數月更多資金輪動流入亞洲價值股。Ａｇａｒｗａｌ建議在

具有選擇性增長機會的區域中增加價值股的倉位，尤其是那些未來收益預期很高且增長可持續的

股票。



＊建議此階段減倉保盈＊



港股本日曾飆逾４００點，惟筆者短期仍看好後市。首先，市場除炒作拜登當選外，更炒作

憧憬美國疫情改善，因拜登已公布組建新的防疫團隊。另外，近期航運股瘋狂炒作，反映市場亦

憧憬經濟復甦，資金或轉炒舊經濟股。此外，港股近期地產股錄得不少升幅，以目前中港兩地疫

情狀況，筆者認為短期政府或推出「健康碼」所致。其三，美元指數持續偏軟，加上日圓升值，

但日股仍強勢，反映市場太多熱錢致市場風險胃納增加，料上述因素能支持港股後市續造好。技

術方面，港股短期的阻力位為７月初高位（約２６７００點），短期料十天線（約２４９８５點

）有支持。

惟港股短期急彈已累計不少升幅，加上亦有下述因素，不排除大市在高位借勢調整。首先，

現時共和黨有望保住參議院過半席位的形勢，意味即使拜登順利上任，能否順利推出新一輪紓困

方案成疑。其二，現任總統特朗普已揚言興訟，勢必引起政治風浪，市場自然借勢調整。其三，

不少熱炒股升幅顯著，必然出現獲利盤。筆者建議，保守者可於此階段減倉保盈，再候底吸納強

勢股。（ｋｓ）

