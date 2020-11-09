《外地經濟》美國９月消費借貸增１６２億美元，超市場預期

《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局上周公布，美國９月消費者借貸增加１６２億美元，超出

市場預期８０億美元。

期內消費者借貸總額升至４﹒１６萬億美元，接近年初創下４﹒２１萬億美元。包括信用卡

借貸在內的循環性借貸增３９﹒８億美元，學生貸款、汽車貸款在內的非循環性借貸則增１２２

億美元。（ａｌ）

