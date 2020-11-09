拜登正式宣布當選，美股期貨亞洲開市走高，納股期貨現漲逾２％

《經濟通通訊社９日專訊》民主黨總統候選人拜登周未正式宣布當選，美股期貨現於亞洲開
市時段走高，當中納股期貨現漲逾２％。
道指１２月期貨升１﹒２６％或３５６點，報２８５６０點。標指１２月期貨升１﹒５２％
或５３點，報３５５３點。納指１２月期貨升２﹒２％或２６５點，報１２３４０點。（ａｌ）
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