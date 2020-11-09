《台股攻略－馮偉明》台股創歷史新高，衝破萬三點

《台股攻略》美國總統大選結果逐漸明朗，掃除市場不確定性，台股今日（９日）裂口高開

，各個板塊均表現出色，加權指數最終收１３１２７點，大升１５３點，成交金額擴大至新台幣

２１９３億元。

蘋果概念股早市走勢凌厲。大立光大升超過４％，收新台幣３，２６５元，升新台幣１２０

元。台積電ＡＤＲ上星期五股價收９１﹒４１美元，創歷史新高，刺激正股股價今日持續上升，

收新台幣４５８﹒５０元，升新台幣６元。鴻海今日亦表現大好，收新台幣８１﹒２０元，升

新台幣１﹒５０元，升穿新台幣８０元關口。半導體股方面，聯電重新獲得資金追捧，收新台幣

３１﹒８０元，升新台幣１﹒３０元；創意、敦泰、驊訊及通嘉升至漲停，原相、聯詠、譜瑞─

ＫＹ、及致新等亦吸引買盤入市支持。另外，聯發科今日相對疲弱，收新台幣７０２元，升新台

幣２元；矽力─ＫＹ則走勢波動，開市裂口高開至漲停板價後隨即遇上沽壓，股價一度跌超過

５％，收新台幣２２５５元，跌新台幣８５元。

加權指數在四個月後終於突破１３０００點關口，創收市新高，由受阻力變為有支持，投資

者可考慮待回吐時分階段吸納。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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