《窩輪豪情－梁業豪》港股於合理水平開出，短線伺機分批套利

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、非

必須性消費業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為

安踏體育（０２０２０）、美團（０３６９０）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則

宜首選石藥集團（０１０９３）、康師傅（００３２２）與香港電訊（０６８２３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、非必須性消費業與公用事業。

此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為安踏體育、龍湖集團與京

東集團（０９６１８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認

沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選康師傅、中國飛鶴（０６１８６）與新地

（０００１６）。

港股各大指數成功於合理水平附近開出，反映出好友大戶有心將大市進一步推高，然後才與

對手展開拉鋸戰。短線投機者應將止賺位進一步推高，並於指數期貨小時圖轉淡時開始分批沽貨

套利，退回低位守關，等待下一個進攻的機會。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）





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