《談國論企－黎偉成》美對華由攬炒或轉為又砌又談判

《談國論企》民主黨人拜登入主白宮幾無懸念，料美國對華狠策不改，惟很有可能由特朗普

處處攬炒惡思劣行，漸次轉為既圍、又有談判，中美關係仍有徐徐改善之道，對兩國、全世界的

政經和抗疫有良性的影響。此乃需時遂願，短期不宜過份樂觀。



＊冀中美關係緩和仍須防美方壓華傳統＊



我對拜登就任第４６屆美國總統後的中美關係發展，看法基本審慎樂觀之因，乃：



最令人感到興趣者，為（一）從往跡現況和性格觀之，拜登該是相對堅毅、和善及有鬥志的

重要政治人物，對中國有直接的接觸、聯繫和交往，故上台後在（Ｉ）直接對華事務上，起碼有

真正和有相對誠意的雙邊討議、磋商，關係可能比較緩和。但拜登肯定會和美國歷任總統一樣，

盡力爭取美方最好的利益，而對華有可能造成一定程度的壓力甚至衝擊，實為可預期及無可避免

之事，問題是相關的政策及做法是否合理合法。

和（ＩＩ）在國際事務上，拜登強調是一個多邊主義者，而中國一直強調奉行、支持和推動

多邊主義，故兩國不僅有可能在經貿、技術等多方面，進行雙邊以至國際間較為全面多邊合作，

更可以在即時的應對、防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫，以及力抗地球暖化的許許多多問

題。

但擺在眼前的問題和困擾也實在不少，特別是（ＩＩＩ）中國的內政問題。拜登和中國台灣

省顯然有頗為密切的聯繫，此說可見之於拜登在２０２０年１月１２日在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文祝

賀蔡英文當選台灣領導人，和強化相互間的接觸，如拜登在入主白宮之後對台不審慎而為之，就

會觸及中國大陸的政治底線。

中國從來強烈申明只有一個中國，台灣是中國的主權和內政問題，強調美國要遵守三個聯合

聲明，而這是中美關係最重要的關鍵。且看拜登在上台後對台的政策和策略。

需要高度關注的重點，是（二）壓制中國，從來就是美國政客、政棍的其中必不可少的「政

治思維」和「政策」，更為美國民主黨、共和黨的少有的「共識」，並可見之於（１）民主黨人

奧巴馬當年任美國總統，提出美國要「重返亞洲」。所謂「重返亞洲」政策，由時任美國國務卿

希拉里執行，並頻撲於日本、南韓、澳洲、印度等許許多多國家，要強化政經、軍事「聯盟關係

」，就是不肯涉足中國作出同樣的舉措，明顯地要狠狠「圍堵中國」，要壓制正在迅速崛地的中

國。

到（２）共和黨人特朗普，上任後落實其所謂的「美國優先」競選「承諾」，假借對包括歐

洲在內的輸美鋼鐵加徵關稅，實際矛頭指向中國，先見在經貿磋商攬搶美國利益，繼續在科技、

企業、人員等作出全面打擊，甚至支持「港獨」、「台獨」和「疆獨」，是完完全全毫不留手的

攬炒。

加上（３）特朗普就任期所出現的對香港、台灣之「制法」或執行，時為執政共和黨與時為

在野民主黨罕有的「緊密合作」，便可見一斑。



＊慎防特朗普於真空引美暴續攬炒中國＊



相信（三）拜登仍會不改民主黨、共和黨的壓制中國的政策，只是在策略上、程度上等方面

有所調節。尤其是特朗普無心無力抗疫使惡疫在美國大流行不止，和造成美國社會的強烈分裂、

對抗甚至暴力等許許多多問題，使拜登得安內而對外。

短期的異常重大問題，是特朗普還是不認輸，更表要對美國大選的投票與點票等，採取法律

行動，而現距可能是新總統就職２０２１年１月３日之期不到兩個月的「真空期」，故特朗普仍

有「權力」發洩其「不甘心」之情，對美國內部可能引發暴亂，對外特別是其「仇恨」的中國續

攬炒，是為中國得小心審慎處理中美關係之因。

此為我需在拜登正式上任後，始肯論中美政經具體關係之因也。（論拜登．之一）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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