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09/11/2020 12:41

《外匯達仁－盧楚仁》別開心得太早

　　《外匯達仁》美國大選初步塵埃落定，民主黨總統候選人拜登，如無意外已獲取２７９張選
舉人票，成功當選新一任美國總統。拜登更加締造了兩個新紀錄，第一是以７７歲之高齡當選；
第二是以破紀錄的選票７５５５萬當選，打破奧巴馬的６９５０萬選票。
　
　　在點票之初，特朗普在大幅領先下，美股全面受壓令美元反彈。但及後形勢逆轉，令美股大
幅反彈反令美元全面下跌。金融市場最初擔心拜登當選會大幅加稅令股市受壓，但發現參議院仍
然由共和黨領先，故認為加稅方案未必獲得參議院通過令到股市出現亢奮。
　
　　但股市亢奮背後有一定隱憂，第一是特朗普仍然不認輸，並強調提出司法覆核阻止拜登當選
；第二是參議院的最新選情是民主共和兩黨各得４８張議席，只要民主黨再拿下兩張議席，便會
由民主黨控制參議院。參議院共有１００個議席，如民主共和兩黨各佔有５０個議席的話，表決
權最終則由參議院院長決定，而參議院院長則會由美國副總統兼任。正常情況下，副總統不會作
出投票，但一旦議案出現５０對５０的話，副總統才會作最終表決。所以現在參議院的形勢對民
主黨有利，所以投資者要密切留意參議院的選舉結果才可以繼續開心。
　
　　拜登今次成功當選，其中一個原因是政綱大幅左傾，一方面大幅徵收高收入人士的稅項，二
方面將聯邦最低工資由目前的每小時７﹒５美元大幅提高到１５美元，加幅達到１００％，工資
被大幅提高定必令企業老闆相當頭痛，而且有機會帶來滯脹，這些政策長遠對美國經濟十分不利
。但相反來說，大幅加稅有機會大幅改善美國財赤，這反過來對美元十分有利。當年特朗普上台
後推行大幅減稅的稅改，雖然利好了美股，但卻全面利淡美元，令美元在加息周期下仍然下跌了
一整年。
　
　　所以，若將拜登的政綱宏觀地分析，不排除美股亢奮過後會出現較為深度的調整。相反，美
元在調整過後，估計便會出現買盤支持而回升。結論就是要提醒股市投資者，別開心得太早。《
獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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