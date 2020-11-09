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09/11/2020 10:10

《中資異動》中興（００７６３）升近７％，憧憬拜登當選獲放生

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國民主黨的拜登宣布勝選，市場憧憬中興（００７６３）有望
獲放生，其Ｈ股現價升６﹒８９％，報２２﹒５元；成交約１５２１萬股，涉資３﹒４１億元。
　　Ａ股（深：００００６３）現價３７元人民幣，升３﹒３５％，成交２７﹒７２億元人民幣
，涉及７５２１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價９２﹒４％。
　　其他５Ｇ相關股方面，京信通信（０２３４２）升２﹒９７％，報２﹒７７元；中國鐵塔（
００７８８）升２﹒９６％，報１﹒３９元。
　　瑞典上月以威脅國家安全為由宣布，禁止參與競拍的瑞典電訊企業使用華為或中興的５Ｇ設
備，並要求當地電訊商須在２０２５年１月１日前，更換正在使用的華為、中興設備。
　　瑞典華為發表聲明稱，已於上周四決定對瑞典郵政和電信管理局１０月２０日通過的行政提
出上訴，要求斯德哥爾摩行政法院發布臨時禁令，立即停止執行此行政決定，並撤銷該決定中關
於華為的限制性要求。
　　瑞聲（０２０１８）升３﹒１９％，報４５﹒３元；舜宇（０２３８２）升６﹒６％，報１
５６﹒７元；長飛光纖光纜（０６８６９）升６﹒２５％，報１１﹒９元。
　　現時，恆生指數報２６０３９，升３２６點或升１﹒２７％，主板成交４５３﹒２４億元。
國企指數報１０６３４，升１３６點或升１﹒３０％。
　　上證綜合指數報３３４７，升３５點或升１﹒０７％，成交１３８４﹒５７億元人民幣。深
證成份指數報１４０１５，升１７６點或升１﹒２８％，成交２１７０﹒７４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中興通訊　　（００７６３）　　２２﹒５０元　　　升６﹒８９％
　　京信通信　　（０２３４２）　　　２﹒７７元　　　升２﹒９７％
　　中國鐵塔　　（００７８８）　　　１﹒３９元　　　升２﹒９６％
　　中通服　　　（００５５２）　　　４﹒６４元　　　升０﹒４３％

　　華為概念股：
　　比亞迪電子　（００２８５）　　３９﹒５０元　　　升９﹒１２％
　　瑞聲科技　　（０２０１８）　　４５﹒３０元　　　升３﹒１９％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１５６﹒７０元　　　升６﹒６０％
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　　１１﹒９０元　　　升６﹒２５％
　　中芯國際　　（００９８１）　　２５﹒８５元　　　升７﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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