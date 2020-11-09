《午市前瞻》港股成交配合，若短期企穩牛熊線料能再炒上

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統侯選人拜登宣布勝選，雖然有傳現任總統特朗普的競選

團隊和共和黨已經眾籌最少六千萬美元就結果提出法律挑戰，仍無損市場對拜登當選的憧憬。美

股三大指數在亞洲時段維持平穩，港股裂口高開４４４點報２６１５７點，開市前公布季績的友

邦（０１２９９）漲近３％，濠賭、手機設備，三隻新經濟藍籌均表現不俗，不久恆指創半日高

位見２６１７０點兼創四個月高，地產和公用股則較為落後，升幅曾收窄至２６９點，最終收報

２６１２９點，升４１６點或１﹒６２％，主板成交９５７﹒４６億元。國指收報１０６７５點

，升１７７點或１﹒６９％。

受惠５Ｇ和華為概念股普升，科指連續第三個交易日破頂，最高見８５２４點，收揚３６５

點或４﹒４８％。

重磅股方面，中移動（００９４１）軟０﹒３％，報５０﹒６元；騰訊（００７００）走高

２﹒９３％，報６３２﹒５元；港交所（００３８８）升２﹒９９％，報３９２﹒４元；建行（

００９３９）升１﹒５４％，報５﹒９３元。

Ａ股兩市高開高走，上證綜指報３３７５點，升６２點或１﹒９０％，成交２７２２﹒７７

億元人民幣。深證成指報１４１７４點，升３３６點或２﹒４３％，成交４０６４﹒０６億元人

民幣。



＊友邦第三季業績符預期，半日升２﹒７％＊



友邦第三季新業務價值按年跌２８％，按季升２４％，表現大致符合多間劵商預期，半日升

２﹒６７％，報８２﹒６５元；宏利（００９４５）升１﹒７２％，報１１２﹒６元；保誠（０

２３７８）揚２﹒７１％，報１０９﹒８元；持有富通保險的新創建（００６５９）跌０﹒７２

％，報６﹒９１元。

據英國媒體最新引述英國央行副行長康利夫指，央行須評估經濟前景、銀行資本及盈虧情況

，才可以就銀行派息作出決定，央行或容許銀行派息，但不排除設限。本地銀行股普升，匯控（

００００５）升０﹒５８％，報３４﹒９元；同系恆生（０００１１）升０﹒４８％，報１２６

﹒２元；渣打（０２８８８）升０﹒６６％，報３８﹒１元。東亞（０００２３）跌０﹒５４％

，報１４﹒６８元；中銀（０２３８８）平收，報２２﹒９元。



＊拜登勝選或放生，中興炒高９％舜宇冠藍籌＊



美國民主黨的拜登宣布勝選，市場憧憬中興（００７６３）有望獲放生，今早走高８﹒７９

％，報２２﹒９元，帶動其他５Ｇ概念股走高，鐵塔（００７８８）升２﹒９６％，報１﹒３９

元；京信通信（０２３４２）揚４﹒０９％，報２﹒８元；中通服（００５５２）升１﹒０８％

，報４﹒６７元。

瑞典禁止參與競拍的瑞典電訊企業使用華為或中興的５Ｇ設備，並要求當地電訊商須在２０

２５年以前，更換正在使用的兩間公司設備。瑞典華為已決定提出上訴，要求斯德哥爾摩行政法

院發布臨時禁令，立即停止執行此行政決定。華為概念股上漲，舜宇光學（０２３８２）為半日

表現最佳恆指及科指成份股，走高１２﹒１１％，報１６４﹒８元；瑞聲（０２０１８）揚６﹒

１５％，報４６﹒６元；比亞迪電子（００２８５）升９﹒６７％，報３９﹒７元；長飛光纖（

０６８６９）升５﹒８９％，報１１﹒８６元。



＊恆大放棄借殼回Ａ上市，升逾２％＊



市場憧憬拜登勝選後中美關係緩和，加上中國出口數擬向好，航運股繼續熱炒，中遠海發（

０２８６６）炒高１６﹒３５％，報１﹒２１元；東方海外（００３１６）抽高１９﹒７２％，

報４２﹒５元；太平洋航運（０２３４３）揚６﹒５６％，報１﹒３元；中遠海控（０１９１９

）升７﹒１８％，報６﹒２７元；招商局港口（００１４４）升５﹒６％，報９﹒４３元。

恆大（０３３３３）決議終止向深深房借殼讓恆大地產分拆上市，在１３００億人幣戰略投

資者中，８６３億元戰略投資者已同意不要求回購，並續持恆大地產權益，集團亦與３５７億人

幣的戰略投資者將簽訂補充協議，同意不要求回購，恆大升２﹒１８％，報１６﹒８４元。同系

恆騰網絡（００１３６）跌１﹒４５％，報０﹒３４元；恆大汽車（００７０８）升０﹒６５％

，報２３﹒２元；盛京銀行（０２０６６）平收，報６﹒８５元。持有恆大逾６﹒５％股權的華

置（００１２７）軟０﹒２６％，報３﹒８８元。



＊何啟俊：港股短期阻力於２６７００點＊



港股本日曾飆逾４００點，創４個月高位。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社

》表示，本日港股繼續「夾上去」，相信市場繼續反映拜登勝選，並相信即使現任總統特朗普興

訟，料也「無力回天」；同時市場續憧憬拜登上台後，中美關係暫緩和。另一方面，他稱近期港

股見成交配合，反映有資金願意落場繼續買貨。他認為，港股短期阻力於２６７００點水平，二

萬五見支持，若港股短期仍能於牛熊線（約２５４０７點）企穩，他繼續看好後市。（ｋｓ、ｎ

ｓ）

