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即市新聞

09/11/2020 11:10

《娥姐錦囊－張賽娥》螞蟻擱淺或因溝通不足，退孖展息小券商叫苦

　　《娥姐錦囊》超大型新股螞蟻集團（０６６８８）Ａ＋Ｈ上市煞停，令人意外，或與今次螞
蟻上市時間倉卒有關，日後監管機關可能要加強溝通，以免重蹈覆轍。
　　今次螞蟻上市，迅速獲批，令人相信上市大計獲有關當局大力支持，惜上市前夕卻臨門脫腳
，起因相信不是創辦人馬雲失言所致，而是溝通出現問題，現時新股籌備上市一般需時約６－９
個月，但螞蟻火速上市，可能未夠審慎。
　　外界估計，螞蟻若重提上市，估值將會下降，現階段難以過早預測，但假設市況無大變動，
而螞蟻在新規下需要增資，則公司的股本回報率難免下跌。
　　另外，螞蟻暫緩上市，多間券商趁機「賣廣告」，史無前例地悉數退還螞蟻ＩＰＯ認購費及
孖展利息；而銀行則多數「企硬」照收孖展利息。對於有證券界人士批評行家帶頭退款，「做壞
規矩」，我認為此舉確實造成市場難題，今次事件特殊，損失應由券商和申請人共同承擔。由於
不少券商的孖展資金並非自有資金，需從銀行借入，建議可以豁免申請人手續費，但客戶要承擔
孖展利息。現時本港證券行市場競爭激烈，大型券商才有條件豁免客戶孖展利息，若成慣例，汰
弱留強，整體市場競爭將會減少。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
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