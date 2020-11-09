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即市新聞

09/11/2020 15:25

《美元走勢－羅明立》不妨低位吸納英鎊，１﹒３０８０止蝕

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒５６　　　１０３﹒２４　　　１０３﹒５２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８９６　　　１﹒１８７９　　　１﹒１８８７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１９３　　　１﹒３１６６　　　１﹒３１７７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９００２　　　０﹒８９９０　　　０﹒８９９０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５４４　　　７﹒７５２２　　　７﹒７５３５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１０月份非農業職位增加６３﹒８萬，高於預期的６０萬，不過職位增長
為５個月以來最低，反映美國政府及美聯儲的救市效用正在消減；同期，失業率為６﹒９％，低
於預期的７﹒７％。此外，美國９月批發銷售按月增加０﹒１％，不及預期的１％。美國大選民
主黨候選人拜登獲得足夠票數成為總統，不過特朗普明言會通過法院挑戰結果，市場不明朗因素
未完全消除，但大市氣氛良好。美匯指數反復向下，反映市場認為民主黨執政，將會採取更大規
模的財政刺激方案，不利美元中線前景，但在上次美匯低位９１﹒７５附近，小心有技術性反彈

　　本周日（１５日）為歐盟與英國第二個談判期限，市場仍然關注歐盟與英國能否達成協議，
由於達成協議機會不高，因此市場已經預期為英國年底很可能出現無協議脫歐。分析師指出，就
算英國出現硬脫歐，按照世貿協議最高支付１０％關稅進入歐盟市場，英國貨仍具競爭力，支持
英鎊中線前景。不妨低位吸納，１﹒３０８０止蝕便何。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８５５　　　１﹒１９６０　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３１３０　　　１﹒３２５０　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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