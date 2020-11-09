《美元走勢－羅明立》不妨低位吸納英鎊，１﹒３０８０止蝕

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒５６ １０３﹒２４ １０３﹒５２

歐元╱美元 １﹒１８９６ １﹒１８７９ １﹒１８８７

英鎊╱美元 １﹒３１９３ １﹒３１６６ １﹒３１７７

美元╱瑞郎 ０﹒９００２ ０﹒８９９０ ０﹒８９９０

美元╱港元 ７﹒７５４４ ７﹒７５２２ ７﹒７５３５

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《美元走勢》美國１０月份非農業職位增加６３﹒８萬，高於預期的６０萬，不過職位增長

為５個月以來最低，反映美國政府及美聯儲的救市效用正在消減；同期，失業率為６﹒９％，低

於預期的７﹒７％。此外，美國９月批發銷售按月增加０﹒１％，不及預期的１％。美國大選民

主黨候選人拜登獲得足夠票數成為總統，不過特朗普明言會通過法院挑戰結果，市場不明朗因素

未完全消除，但大市氣氛良好。美匯指數反復向下，反映市場認為民主黨執政，將會採取更大規

模的財政刺激方案，不利美元中線前景，但在上次美匯低位９１﹒７５附近，小心有技術性反彈

。

本周日（１５日）為歐盟與英國第二個談判期限，市場仍然關注歐盟與英國能否達成協議，

由於達成協議機會不高，因此市場已經預期為英國年底很可能出現無協議脫歐。分析師指出，就

算英國出現硬脫歐，按照世貿協議最高支付１０％關稅進入歐盟市場，英國貨仍具競爭力，支持

英鎊中線前景。不妨低位吸納，１﹒３０８０止蝕便何。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８５５ １﹒１９６０ １﹒１８２０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３１３０ １﹒３２５０ １﹒３０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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