基匯資本財團以９８﹒４５億收購太古城中心一座，呎價１﹒５６萬

《經濟通通訊社９日專訊》房地產私募基金管理公司基匯資本今日宣布，透過旗下管理基金
及包括Ｓｃｈｒｏｄｅｒ Ｐａｍｆｌｅｅｔ在內的財團夥伴與太古Ａ（０００１９）、太古Ｂ
（０００８７）及太古地產（０１９７２）簽訂銷售購買協議，以收購太古城中心一座，該座辦
公大樓的收購價為９８﹒４５億元，平均每平方呎收購價約１５６０９元。
基匯資本主席及執行合夥人吳繼煒表示，繼２０１８年基匯資本成功收購太古城中心三座部
分樓層、太古城中心四座及２０１９年成功收購英皇道６２５號後，很高興能於今天簽訂銷售購
買協議以收購太古城一座，相信這項交易會進一步壯大集團在港島東區的商業資產組合，期待與
長期的合作夥伴太古地產攜手為港島東區的持續發展作出貢獻，使該區成為港島商業區的另一優
質選擇。
Ｓｃｈｒｏｄｅｒ Ｐａｍｆｌｅｅｔ地產亞太區主管（非中國地區）李世文表示，太古城
一座地理位置優越，物業管理完善，為香港長期向好的經濟前景提供一個投資機會，很高興和基
匯資本合作這項投資交易。
太古城中心一座於１９９７年建成，為一座２１層高的甲級寫字樓，總建築面積合共６３萬
平方呎。該座辦公室大樓主要優質租戶為金融機構、保險公司及跨國企業。（ｂｉ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei