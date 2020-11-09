領展：年初至今有逾２００個新租戶開業，抵銷續租租金下調壓力

《經濟通通訊社９日專訊》領展（００８２３）上半財年整體物業組合續租租金調整率錄得

負２﹒６％，主席聶雅倫於網上記者會中表示，商戶銷售表現與本港社交距離措施悉悉相關，期

內部分行業如酒樓及補習社等因疫情影響而需停業，而集團主旨是保持高出租率，故令整體租金

有所下調。但隨著社交距離放寬及疫情未有再度惡化，市民將回復正常生活，相信租客生意會逐

步好轉，續租租金調整率料會逐漸回復。

行政總裁王國龍補充指，旗下租戶大多數為街市及超市，由於市民多留在家中煮食，故整體

生意仍錄得增長，加上自今年４月以來有超過２００個新租戶在旗下商場開業，直言若有租客經

營有困難欲退租，集團亦有其他租戶可替代，從而保持出租率，減租壓力亦大減。

領展於今年２月推出商戶同舟計劃，聶雅倫稱，目前金額已增至６億元，相信已足夠支援商

戶，暫時無意再加碼，又重申集團不會一刀切向商戶提供紓困措施，將會視乎個別商戶需要，就

租約重組、減租及豁免管理費等方式提供援助，另外亦會增加租約靈活性等。

領展中期每基金單位分派按年微增０﹒１％，他笑指希望派息可以持續增長，管理層都為此

非常努力，包括重組物業組合及將現有物業做得更好等。另外，集團將視乎市況考慮進行回購，

惟目前未有明確回購目標；同時，集團亦無裁員計劃。（ｙｗ）

