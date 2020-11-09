  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/11/2020 16:57

領展：年初至今有逾２００個新租戶開業，抵銷續租租金下調壓力

　　《經濟通通訊社９日專訊》領展（００８２３）上半財年整體物業組合續租租金調整率錄得
負２﹒６％，主席聶雅倫於網上記者會中表示，商戶銷售表現與本港社交距離措施悉悉相關，期
內部分行業如酒樓及補習社等因疫情影響而需停業，而集團主旨是保持高出租率，故令整體租金
有所下調。但隨著社交距離放寬及疫情未有再度惡化，市民將回復正常生活，相信租客生意會逐
步好轉，續租租金調整率料會逐漸回復。
　　行政總裁王國龍補充指，旗下租戶大多數為街市及超市，由於市民多留在家中煮食，故整體
生意仍錄得增長，加上自今年４月以來有超過２００個新租戶在旗下商場開業，直言若有租客經
營有困難欲退租，集團亦有其他租戶可替代，從而保持出租率，減租壓力亦大減。
　　領展於今年２月推出商戶同舟計劃，聶雅倫稱，目前金額已增至６億元，相信已足夠支援商
戶，暫時無意再加碼，又重申集團不會一刀切向商戶提供紓困措施，將會視乎個別商戶需要，就
租約重組、減租及豁免管理費等方式提供援助，另外亦會增加租約靈活性等。
　　領展中期每基金單位分派按年微增０﹒１％，他笑指希望派息可以持續增長，管理層都為此
非常努力，包括重組物業組合及將現有物業做得更好等。另外，集團將視乎市況考慮進行回購，
惟目前未有明確回購目標；同時，集團亦無裁員計劃。（ｙｗ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下09/11/2020
【拜登當選】法律戰難逆轉結果　曾淵滄指拜登當選對港人權更強硬
中國故事09/11/2020
《神州經脈》10月出口升幅創年半高　憧憬拜登上場股匯齊賀
財經熱話09/11/2020
【拜登當選】「拜登概念股」已提前炒上　有貨無貨該如何操作?
FOCUS09/11/2020
【FOCUS】侵侵司法戰如箭在弦　拜登跛腳鴨施政恐難
開市Good Morning09/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：友邦可續持有上望86元
剖析天下08/11/2020
【美國大選】拜登正式宣布當選總統感謝國民　特朗普拒承認結果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>