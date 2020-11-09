《經濟通通訊社９日專訊》全國人大常委會將在北京召開會議，有傳議程會加入取消民主派
立法會議員資格。民主派會議召集人胡志偉表示，民主派在開會後一致決定，一旦人大常委會落
實褫奪議員資格的決定，民主派立法會議員將總辭，以抗議人大常委會的相關決定。
消息指，中央有可能ＤＱ至少四名議員，包括公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁
繼昌，他們被指違反基本法第１０４條。（ｂｎ）
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09/11/2020 18:22
【香港政情】胡志偉：若人大常委取消部分議員資格，民主派將總辭
《經濟通通訊社９日專訊》全國人大常委會將在北京召開會議，有傳議程會加入取消民主派
立法會議員資格。民主派會議召集人胡志偉表示，民主派在開會後一致決定，一旦人大常委會落
實褫奪議員資格的決定，民主派立法會議員將總辭，以抗議人大常委會的相關決定。
消息指，中央有可能ＤＱ至少四名議員，包括公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁
繼昌，他們被指違反基本法第１０４條。（ｂｎ）
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