【拜登當選】法律戰難逆轉結果，曾淵滄指拜登當選對港人權更強硬

《經濟通通訊社記者張可怡９日報道》民主黨總統候選人拜登選舉人票超越所需２７０張選
舉人票，他在當地時間周六（７日）宣布當選第４６任美國總統，但特朗普拒絕承認落敗，認為
至少６０萬張選票存在爭議，表示會採取法律行動，誓要逆轉選舉結果。城市大學特約教授曾淵
滄博士、浸會大學傳理學院高級講師張少威接受《經濟通通訊社》訪問時表示，即使特朗普打官
司，也不能改變拜登當選的局面。曾淵滄更指，拜登上任後，雖然中美會有「蜜月期」，但兩國
關係難望改善，拜登仍然視中國為敵人，甚至在對華政策以及香港人權議題方面，比特朗普或採
取更強硬的態度。
＊特朗普法律戰難逆轉選舉結果＊
張少威表示，特朗普為了體面地下台，一定會採取法律行動，但他的團隊深知，官司打到最
後也不可能改變拜登當選的局面。要特朗普承認落敗只有兩個條件，一是視乎官司結果，二是共
和黨中，尤其是參議院、眾議院有他的支持者表態，但後者可能性不大。雖然現時共和黨以５１
比４９席控制參議院，但每隔兩年改選其中約三分之一的席位，令共和黨人不敢表態，免失參議
院的控制權。
曾淵滄亦認為特朗普法律戰難逆轉選舉結果，因為美國憲法容許郵寄選票，除非改變投票權
，否則難以改變結果。不過，特朗普有權重新計票，但根據過往經驗，重新計票翻盤機會極微，
拜登可謂勝算在握。
＊拜登對華政策更明確，不會停止貿易戰＊
由於拜登在２００９至２０１７年擔任副總統期間傾向支持與北京積極來往，被外界視為「
親中派」，但曾淵滄認為，雖然中美暫時不會有直接衝突，但拜登對華政策相當明確，不但不會
停止貿易戰，更會號召其他國家圍堵中國，一如前美國總統奧巴馬的對華政策。他又指，中美關
係不會友好，不論是民主黨還是共和黨，都會將中國當成敵人，只是手法不一樣。
＊拜登在香港人權議題上比特朗普更強硬＊
特朗普過去對中國和香港的立場舉棋不定，近兩年多次在經濟和政治上與中國對著幹，例如
點燃中美貿易戰火、咬緊香港議題。不少香港「攬炒派」憂慮，拜登上任後對港政策會有所調整
，尤其怕涉港人權法案會胎死腹中。曾淵滄則認為，拜登在香港、新疆人權議題上比特朗普更強
硬，主要是民主黨「在價值觀方面更加執拗」。
曾淵滄解釋，今年香港《國安法》通過，保障香港高度自治的《香港人權民主法》便是由民
主黨推動，相反，特朗普實質上沒有真的執行法案，只是宣布制裁幾個香港官員，相信拜登上任
後會嚴厲執行人權法案。
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