《小傳日記》拜登當選利中美，魚缸水浸再起飛！

《小傳日記》花旗ｍｅｄｉａ話拜登已有足夠選舉人票入主白宮，佢本人亦已發表勝利宣言

，即使侵侵仲未肯認輸，但中港兩地股市已熱烈慶祝，加上神州上月出口增速創一年半以來最強

，香江魚缸成功突破二萬六，裂口高開４４４點後，升幅曾經擴大至逾４５０點，高見２６１７

０點，之後回順。午後濠賭、新經濟佬跑出，魚缸續升逾四百點，仲升穿上午高位，再刷新四個

月高。臨近尾市升幅收窄，埋單收報２６０１６，升３０３點或升逾１巴仙，主板成交１６８４

﹒５３億銀。國企指數報１０６３３，升１３５點或升逾１巴仙。

人仔強勢支持神州Ａ場向上，上證綜指報３３７３，升６１點或升近２巴仙；深證成指報１

４１４１，升３０２點或升逾２巴仙。兩市全日成交１０８３５億銀人仔，較上個交易日（６日

）暴增兩成三。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）彈唔夠半巴仙，報３４﹒８５銀；生發發（００３８

８）揚近２巴仙，報３８７﹒８銀；第三季新業務價值按季升２４巴仙嘅ＡＩＡ（０１２９９）

升逾２巴仙，報８２﹒３銀。建行（００９３９）飛起逾１巴仙，報５﹒９１銀；中移動（００

９４１）軟唔夠半巴仙，報５０﹒６。手機孖寶齊齊跑上，舜宇光學（０２３８２）飛起逾８巴

仙，報１５８﹒９銀；係表現最好藍戰士。瑞聲科技（０２０１８）衝上近半成，報４６﹒０５

銀。



＊拜登往上爬料優雅對華；中興先沸騰ＱＱ衝到行＊



科指今日再破頂，好大部份原因都係因為憧憬拜登贏咗總統大選之後中美關係會緩和，放生

一眾畀侵侵針對嘅中資科技公司。ＱＱ（００７００）同美團（０３６９０）盤中一度破頂，分

別收跳逾１巴仙，報６２２﹒５銀同起哄升近３巴仙，報３３５﹒２銀。阿里巴巴（０９９８８

）踼高近３巴仙，報２９０﹒２銀；小米（０１８１０）抽高近２巴仙，報２５﹒５５銀。

富瑞出報告話，拜登當選花旗國總統之後，科技戰會有所緩和，神州半導體佬可能進一步上

漲，其中成為花旗國近期制裁目標嘅中芯（００９８１）有望繼續反彈；不過，中芯追求嘅先進

製程需要昂貴嘅研發同資本開支，所以會睇好華虹半導體（０１３４７）多啲；中芯踼高逾２巴

仙，報２４﹒７銀；華虹半導體跳起近３巴仙，報３４﹒８５銀。其他晶片佬方面，康特隆（０

１９１２）炒高近８巴仙，報０﹒２３６銀；上海復旦（０１３８５）抽高近半成，報１２﹒９

銀。中興（００７６３）喺一眾５Ｇ佬中表現突出，收漲近６，報２２﹒３銀。



＊拜登掌白宮劵佬向上衝，新冠科研晴醫藥佬光榮＊



之前被螞蟻ＩＰＯ凍結嘅資金回流魚缸，加上憧憬拜登上台之後會緩和神州同花旗嘅質易氣

氛，中劵佬落鑊炒上！中金公司（０３９０８）跳近４巴仙，報１９﹒６８銀，３連陽累計升幅

近一成。中信証券（０６０３０）飛逾４巴仙，報１８﹒１８銀；國泰君安（０２６１１）走上

近２巴仙，報１１﹒０６銀；中信建投（０６０６６）踢近４巴仙，報１０﹒４６銀；申萬宏源

（０６８０６）彈近５巴仙，報２﹒２１元；東方證券（０３９５８）同樣飛高近５巴仙，報５

﹒４８銀。

金斯瑞（０１５４８）旗下嘅新冠肺炎測試劑盒，得到花旗國ＦＤＡ緊急使用權，股價應聲

炒上，最高見過１３﹒３６銀，收市漲逾一成一，報１２﹒５８銀；康希諾（０６１８５）嘅重

組新冠疫苗第三期臨床試驗，喺墨西哥有初步進展，由當地１１月６號開始幫受試者接種疫苗，

消息令孖屐好期待，收市彈近５巴仙，報１６２﹒２銀。其他醫藥佬跟住一齊上，大和首予維亞

生物（０１８７３）「他屐」至１０﹒４元同買入評級，維亞生物（０１８７３）收市走上近１

巴仙，報８﹒２６銀；掛牌第五日嘅藥明巨諾（０２１２６）彈近１４巴仙，報３０﹒６銀，以

現價計比起上市價２３﹒８銀高出逾２８巴仙，３連陽累計升幅逾四成半；同系藥明生物（０２

２６９）走高逾２巴仙，報２４０﹒４銀。



＊擬逐步通關賭佬用力攀，體品反覆跳特步大聲笑＊



有傳香江會逐步恢復同神州以及馬交通關，張建宗話會爭取盡早通過三地「健康碼」互換，

令孖屐期待三地通關會利好賭佬，加上拜登當選令神州花旗有望關係緩和，濠賭佬一齊上，永利

澳門（０１１２８）彈逾６巴仙，報１２﹒４６銀，６連陽累計升幅逾１６巴仙；銀娛（０００

２７）飛起逾５巴仙，報５８﹒８５銀，６連陽累計升幅逾１５巴仙。新濠國際（００２００）

飛高逾５巴仙，報１４﹒０４銀；金沙中０１９２８）走高逾３巴仙，報３０﹒５銀；澳博控股

（００８８０）走上近４巴仙，報８﹒８７銀；美高梅（０２２８２）踢高近４巴仙，報１０﹒

５銀。

體品佬今朝高開好似有希望，事關魚缸氣氛好，裂口高開成４４４點！資金係咁流向體品佬

，安踏同李寧分別高開１同２巴仙，但午後起完哄就開始向下行，李寧（０２３３１）升幅收窄

到近１巴仙，收報４５﹒４５銀；特步國際（０１３６８）最威威彈逾一成半，報３﹒１１銀；

其他體品佬都走低，安踏（０２０２０）走落三格，報１００﹒８銀；滔搏（０６１１０）微挫

一格，報１１﹒２８銀；申洲國際（０２３１３）唔見逾１巴仙，報１４０﹒５銀，請請！



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