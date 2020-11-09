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09/11/2020 09:59

《真知灼見－溫灼培》全面看淡美元時機未到

　　《真知灼見》就最新點票結果顯示，民主黨候選人拜登取得超過了２７０張選舉人票，可入
主白宮。不過，美國總統特朗普拒絕接受選舉結果，並已把大選訴諸法律。很多投資者也擔心特
朗普的行動會否引起混亂，甚至社會動亂。不過，筆者認為特朗普所能做實在有限。為何筆者有
著如此看法？未知大家有否留意到，在大選前的拉票活動期間，沒一個共和黨星級人馬願為特朗
普站台。這給予筆者感覺，既然特朗普不為共和黨元老級人支持，憑他一人之力相信難把事情搞
大。假使事情平淡過去，當市場風險胃納重回，不排除環球股市有機會造好，避險的美元則有機
會回軟。不過這樣的美元下跌反而會是緩慢及有序。假如筆者估計正確美國大選能安然渡過。這
樣，暫料美元只會橫向走動。一點不要忘記，美國大選過後，英國「脫歐」即將上演，這會是歐
元上升的拖累。當歐元難升即美元難跌。
　
　　回看上周五（６日）美國公布的１０月份就業報告。美國１０月份非農業職位增加６３﹒８
萬。數字相比較９月份的６７﹒２萬增長看似無大變化。但如果留意細節便能感受到美國勞工市
場現時所面對的壓力。首先，１０月份這個數字增長，是過去５個月來最弱。反映美國政府及聯
儲局合力推出的救經濟方案，其效力正開始減退。其次，從１０月份數字同時顯示，已有３６０
萬美國人失去工作達６個月之久，情況相當嚴峻。其次，當比較今年２月疫情未爆發前，現時美
國的就業人數仍較當時少１０１０萬人。還有，１１月前有美國大選，而大選期間往往能製造出
不少臨時工。現在大選已過提防日後美國就業市場會變得更弱。最後，美國近日的新冠疫情確診
人數每日高達１０萬，實在令人擔心美國經濟復甦將遙遙無期，這對就業市場也可視為利淡因素
。所以如拜登真的上台，留給他的將會是一個經濟爛攤子，相信他要處理也不容易。現關注共和
民主兩黨能否盡快推出次輪救經濟方案，以為美國經濟再打下強心劑。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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