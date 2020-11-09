《保障全方位－左偉豪》彈性分紅壽險，助財富傳承

《保障全方位》人生變幻無常，總是充滿了未知的風浪，因此我們應盡早為自己及摯愛提供

足夠的保障，即使遇上意外之事，至少也可免受財政問題所困擾。除了選擇傳統的壽險產品外，

市場亦有一些分紅壽險計劃，兼具儲蓄及人壽保障成分，同時為受保人提供高流動資金，協助他

們達成各項理財目標。



＊保單期內可無限次更換受保人＊



上述提及的分紅壽險其中一大特色，就是在指定保單期內提供保證可支取現金及周年紅利，

讓受保人可獲得穩定的流動資金，以配合各項財務需要。受保人亦可選擇提取可支取現金及已宣

派之周年紅利使用，或以該筆資金抵繳保單的保費，甚至選擇累積該筆資金以不斷生息，十分具

彈性。同時，不同於以往的壽險計劃，於指定保單期內更可無限次更換受保人，讓財富得以傳承

至後代。

隨著社會生活水平及醫療技術的提升，我們的平均壽命不斷提高，相信「長命百二歲」將越

來越普遍。為了向受保人提供更長的保障，該類分紅壽險可提供人壽保障直至最初被保人１３８

歲，即使長命百二歲，亦可有穩定的收入，以應付晚年生活開支。



＊增癌症保障，紓緩經濟壓力＊



除了長壽風險外，我們亦要時刻面對危疾的威脅，特別是香港頭號殺手－癌症，為了讓受保

人得到更周全的保障，這些分紅壽險保單更加入額外的癌症保障，在５年癌症等候期後，若被保

人或保單持有人在８０歲或之前首次確診患上癌症，保單將支付相當於１００％身故保險賠償予

保單持有人，紓緩治療癌症所帶來的經濟壓力。

至於身故賠償方面，傳統壽險一般是一筆過發放賠償，然而隨？時代轉變，財富傳承也變相

對重要，相關安排也要切合不同人的需要。因此，保險公司也因時制宜，假設受保人在保單期內

不幸身故，保單會按照保單持有人訂下的支付方式，以一筆過或分期方式支付身故賠償，供受益

人應付日常生活開支，彈性地配合保單持有人的財富傳承計劃。

這些分紅壽險計劃不單能為受保人及其家人提供周全保障，還能不斷累積財富，同時發揮財

富傳承的作用。為了給自己及家人更好的財務安排及安心保障，大家不妨盡早策劃一下。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

