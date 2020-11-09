美大選結果終明朗，港股升３０３點報２６０１６，成交破千六億

《經濟通通訊社９日專訊》美國民主黨的拜登宣布勝選，市場憧憬中美緊張關係有望緩和，

加上內地上月出口增速創一年半最強，帶動中港股市今日顯著造好。恆指高開４４４點，突破兩

萬六，早市維持升勢，曾飆４５７點，見２６１７０點創７月９日以來新高，之後回順，升幅曾

縮至２６９點，見２５９８２點半日低，中午收市前升幅拉闊。午後初段續升逾四百點，曾升穿

上午高位，不過尾市愈升愈少，最終收報２６０１６，升３０３點或升１﹒１８％，主板成交

１６８４﹒５３億元，增加２﹒３７％。國企指數報１０６３３，升１３５點或升１﹒２９％。

恆生科技指數收報８３９４點，升２４１點或２﹒９６％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）新業務價值按季升２２％，股價升２﹒２４％，報

８２﹒３元；匯控（００００５）升０﹒４３％，報３４﹒８５元；港交所（００３８８）升

１﹒７８％，報３８７﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒３％，報５０﹒６元；建行

（００９３９）升１﹒２％，報５﹒９１元。舜宇光學（０２３８２）升８﹒１％，報

１５８﹒９元；是表現最好藍籌。

Ａ股兩市造好，上證綜合指數報３３７３，升６１點或升１﹒８６％；深證成份指數報

１４１４１，升３０２點或升２﹒１９％。兩市全日成交１０８３５億元，較上交易日（６日）

暴增２３﹒３％，創近３個月成交新高。



＊科技股領漲大市，騰訊京東美團齊創新高＊



科指再破頂高見８５２４點，科技股鬥創新高，騰訊（００７００）創新高，收升１﹒３％

，報６２２﹒５元；小米（０１８１０）升１﹒７９％，報２５﹒５５元；阿里（０９９８８）

彈２﹒９１％，報２９０﹒２元；京東（０９６１８）、美團（０３６９０）亦破頂，京東升

１﹒１２％，報３６２﹒２元；美團升２﹒５７％，報３３５﹒２元；。另外，阜博

（０３７３８）創新高，飆３７﹒９７％，報１０﹒９元；寶尊電商（０９９９１）創本港上市

後新高，升７﹒５６％，報１１１元。

民主黨候選人拜登取得足夠選票成為下屆總統，憧憬中美關係改善，中興（００７６３）飆

５﹒９４％，報２２﹒３元。其他５Ｇ股也走高，京信通信（０２３４２）升３﹒３５％，報

２﹒７８元；鐵塔（００７８８）升２﹒２２％，報１﹒３８元；中通服（００５５２）升

１﹒０８％，報４﹒６７元。芯片股中芯（００９８１）飆２﹒４９％，報２４﹒７元；華虹半

導體（０１３４７）升２﹒８％，報３４﹒８５元。



＊中港澳通關在望，濠賭股造好＊



政務司司長張建宗昨日發表網誌表示，特區政府會爭取盡早通過三地「健康碼」互換，以及

核酸檢測結果互認為相互豁免入境強制檢疫的條件，逐步有序恢復與內地及澳門「通關」。濠賭

股造好，永利澳門（０１１２８）升６﹒１３％，報１２﹒４６元；銀河娛樂（０００２７）升

５﹒４７％，報５８﹒８５元；金沙（０１９２８）升３﹒３９％，報３０﹒５元；美高梅

（０２２８２）升３﹒７５％，報１０﹒５元；新濠國際（００２００）升５﹒０９％，報

１４﹒０４元；澳博控股（００８８０）升３﹒９９％，報８﹒８７元。

本港地產股逆市偏軟，長和（００００１）上星期急升後，今日見回吐，逆市跌２﹒１４％

，報５０﹒４元；長實集團（０１１１３）跌０﹒５２％，報３８﹒１元。新鴻基地產

（０００１６）跌１％，報９９﹒２元；新世界發展（０００１７）跌１﹒４５％，報３７﹒３

元；信和置業（０００８３）跌１﹒２７％，報９﹒３５元；領展房產基金（００８２３）公布

，截至９月底止的半年度，可分派總額２９﹒２１億元，按年跌１﹒５２％。領展績後轉升，收

升０﹒４８％，報６３元。



＊內地出口數據向好，航運股向好＊



深成指創逾五年高，中資券商走高，中信証券（０６０３０）升４﹒４８％，報１８﹒１８

元；中金公司（０３９０８）升３﹒６９％，報１９﹒６８元；光大證券（０６１７８）升

４﹒４３％，報７﹒３元；廣發証券（０１７７６）飆５﹒６６％，報１１﹒５８元；申萬宏源

（０６８０６）升４﹒７４％，報２﹒２１元；中國銀河（０６８８１）升３﹒６７％，報

４﹒８元。

中國海關總署公布，以美元計，１０月中國出口２３７１﹒８億美元，按年增長１１﹒４％

，遠高於預期升９﹒３％，並創２０１９年３月以來最高增速。東方海外（００３１６）飆

２１﹒２７％，報４３﹒０５元；中遠海控（０１９１９）飆９﹒０６％，報６﹒３８元；中遠

海運港口（０１１９９）升１４﹒２６％，報５﹒５３元；中遠海能（０１１３８）升

７﹒０５％，報３﹒３４元；中遠海發（０２８６６）升２０﹒１９％，報１﹒２５元；太平洋

航運（０２３４３）升９﹒８４％，報１﹒３４元；中國外運（００５９８）升５﹒７９％，報

２﹒７４元。（ｃａ）

