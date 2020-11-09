《每周華語－黃溢華》地緣演變、方寸再探、邦片情緣、地緣縮影

《每周華語》全球經濟，大趨勢仍在大「Ｕ」底徘徊為主。疫情仍使全球的經濟活動而對巨

大的掣肘。即使有反彈，亦不易維持增長。各大央行仍以「ＱＥ」為主要政策，年底╱２０２１

年初，再下調息率，機會存在。中國經濟表現相對歐英美日好，但仍有很大的反彈限制。



歐洲疫情於踏入冬季之後日見嚴重。各國收緊防疫政策，相信未來一╱兩個月十分之關鍵，

及時局限疫情、２０２１年首季才有望穩定疫情。今年１２月底的聖誕節，個別國家仍有望正常

地慶祝節日。奧地利也收緊疫情相關的政策，奧地利的維也納乃音樂之都，疫情下經濟不景，維

也納交響樂團自然大受影響。不少人自海外飛往維也納觀看樂團的演出，今年於疫情之下，航空

業首當其衝！而觀眾人數大減，使各地及歐洲各國的文化產業損失慘重。維也納交響樂團地位甚

高，多年前紀念樂團發行了金銀幣。今年不少文化事業已「搬」往網上演出，但交響樂的演出，

現場觀看始終更為吸引。疫情總會過去，因而音樂永恆之下，音樂文化產業必可重回正軌。當然

，上周見維也納發生了槍擊的恐佈事件。不少死傷，恐佈活動使維也納的經濟更差，人心也更為

不快。二次大戰前，希特拉不費「一兵一卒」便合併了奧地利！大日耳曼民族概念推動之下，奧

地利二戰之前成為歐洲爭端、地緣大變動的「主軸」之一了。



邦片已成為不少地區及影迷的文化之一。Ｓｅａｎ Ｃｏｎｎｅｒｙ １０月底去逝，享年

９０歲。他是第一代邦片的主角，早期的邦片已大受歡迎，最新的邦片（Ｎｏ Ｔｉｍｅ ｔｏ

Ｄｉｅ）因為疫情仍未上全球的院線。邦片乃虛構的間諜片，但亦反映６０╱７０年代前蘇聯╱

美英的地緣角力。



Ｓｅａｎ Ｃｏｎｎｅｒｙ於邦片以外，也有其他的出色作品。例如「Ｔｈｅ Ｒｏｃｋ」

及「奪寶奇兵３」，前者涉及越戰英雄不滿美國的軍人政策而策動毒氣火箭的恐襲，而後者以二

戰前夕為背景，講述爭奪聖杯的故事。文化產業可衍生的商機甚廣！例如邦片主角「００７」有

大量的產品及相關的音樂╱廣告，而「奪寶奇兵」系列亦大收，模型產品也有以電影內容為題材

，推出產品。Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ的原創音樂，自「星球大戰」到「奪寶奇兵」都全球

大賣。今天多了全球化及中國市場，文化╱電影╱音樂市場依然吸引及有巨大的潛質。



「方寸」之郵票，不只反映樂趣╱歷史，亦自身有「地緣」的「角色」。瑞典

Ｃｚ Ｓｌａｎｉａ（１９２１－２００５）作品一千多套有多，紙鈔作品亦然。１９８０年英

郵政局發行了英國郵筒專題郵票（１８４０－１９８０），百多年的郵筒正反映郵政╱英國的轉

變。而一戰╱二戰前後，英德法等國多殖民地，因而郵政全球「走」也。「方寸」有「地緣」之

本，一點兒也無誇大。１９６９年６月６日，盟軍登陸諾曼第２５年，英國也有郵封作紀念。同

年英女皇探訪「Ｔｏｒｂａｙ」的「ｔｈｅ Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｆｌｅｅｔ」，英國自二戰之後

，國力日弱。１９６９年，越戰未結束，１９５０年代，全球地緣依然十分之緊張。英法於中東

的影響力給美國「替代」了。但美英仍有「聯合」打依拉克，說明地緣之「合」與「不合」，不

必永久不變！１９６９年英女皇於「Ｔｏｒｂａｙ」，仍可於「ＹｏｕＴｕｂｅ」找到一些片段

作歷史的見證。上周開始，英格蘭進入了第二次「封城」。二戰結束後７５年，歐洲面對甚多地

緣轉變及英德法的「合、分」互動。歐元推出，大動作，大改革。但今天的２０２０年，歐盟╱

歐元仍有很多考驗。１９６９年，「Ｔｏｒｂａｙ，ｔｈｅ Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｆｌｅｅｔ」也

有郵封紀念。半世紀的英女皇，也不可能預知２０２０年的全球新地緣也。真的是「世事如棋局

局新」，而２０１２年，英女皇參與「００７」英奧運推廣的邦片，確也是她破格的決定，真的

「不可思議」：「走入尋常百姓家」乎？！



１９５０年代，全球地緣仍十分之緊張。新中國力爭上游，努力改革，共產國際亦看重新中

國的地位。東德發行了毛主席的郵票，而前蘇聯於史太林仙遊之後，與新中國關係往下滑。

１９８９年戈爾巴僑夫訪華，中蘇關係始重拾正軌。１９９２年前蘇聯解體，而１９９０年，東

德╱西德又再「合二為一」，「新」德國重生了。東德發行了很多郵票，其中有「萊比錫」每年

一度的貿易展。德國今天歐盟龍頭，二戰之後，東西德各自有強大的經濟實力。１９９０年，前

蘇聯於東德全面撤兵，１９９１╱１９９２年於朝鮮也大幅減少了「援助」。地緣世界，潮起潮

落，乃常事也！



上周見全球股市上升，美國總統大選主導市場的波動性。拜登被視為「勝出」大選，但特朗

普仍可以「法律」力爭總統寶座。歐英美的疫情仍在惡化之中，１１月前後，若未見緩解下來，

更不利經濟活動及持反彈。簡言之，地緣形勢仍不清晰，即使拜登一月正式入主白宮，全球經濟

踏入２０２１年，亦不易走出「Ｕ」底的底部回升：「新人事」不一定見有「新作風」。

《資深市場人士 黃溢華》



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