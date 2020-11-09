  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/11/2020 11:08

《每周華語－黃溢華》地緣演變、方寸再探、邦片情緣、地緣縮影

　　《每周華語》全球經濟，大趨勢仍在大「Ｕ」底徘徊為主。疫情仍使全球的經濟活動而對巨
大的掣肘。即使有反彈，亦不易維持增長。各大央行仍以「ＱＥ」為主要政策，年底╱２０２１
年初，再下調息率，機會存在。中國經濟表現相對歐英美日好，但仍有很大的反彈限制。
　
　　歐洲疫情於踏入冬季之後日見嚴重。各國收緊防疫政策，相信未來一╱兩個月十分之關鍵，
及時局限疫情、２０２１年首季才有望穩定疫情。今年１２月底的聖誕節，個別國家仍有望正常
地慶祝節日。奧地利也收緊疫情相關的政策，奧地利的維也納乃音樂之都，疫情下經濟不景，維
也納交響樂團自然大受影響。不少人自海外飛往維也納觀看樂團的演出，今年於疫情之下，航空
業首當其衝！而觀眾人數大減，使各地及歐洲各國的文化產業損失慘重。維也納交響樂團地位甚
高，多年前紀念樂團發行了金銀幣。今年不少文化事業已「搬」往網上演出，但交響樂的演出，
現場觀看始終更為吸引。疫情總會過去，因而音樂永恆之下，音樂文化產業必可重回正軌。當然
，上周見維也納發生了槍擊的恐佈事件。不少死傷，恐佈活動使維也納的經濟更差，人心也更為
不快。二次大戰前，希特拉不費「一兵一卒」便合併了奧地利！大日耳曼民族概念推動之下，奧
地利二戰之前成為歐洲爭端、地緣大變動的「主軸」之一了。
　
　　邦片已成為不少地區及影迷的文化之一。Ｓｅａｎ　Ｃｏｎｎｅｒｙ　１０月底去逝，享年
９０歲。他是第一代邦片的主角，早期的邦片已大受歡迎，最新的邦片（Ｎｏ　Ｔｉｍｅ　ｔｏ
Ｄｉｅ）因為疫情仍未上全球的院線。邦片乃虛構的間諜片，但亦反映６０╱７０年代前蘇聯╱
美英的地緣角力。
　
　　Ｓｅａｎ　Ｃｏｎｎｅｒｙ於邦片以外，也有其他的出色作品。例如「Ｔｈｅ　Ｒｏｃｋ」
及「奪寶奇兵３」，前者涉及越戰英雄不滿美國的軍人政策而策動毒氣火箭的恐襲，而後者以二
戰前夕為背景，講述爭奪聖杯的故事。文化產業可衍生的商機甚廣！例如邦片主角「００７」有
大量的產品及相關的音樂╱廣告，而「奪寶奇兵」系列亦大收，模型產品也有以電影內容為題材
，推出產品。Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ的原創音樂，自「星球大戰」到「奪寶奇兵」都全球
大賣。今天多了全球化及中國市場，文化╱電影╱音樂市場依然吸引及有巨大的潛質。
　
　　「方寸」之郵票，不只反映樂趣╱歷史，亦自身有「地緣」的「角色」。瑞典
Ｃｚ　Ｓｌａｎｉａ（１９２１－２００５）作品一千多套有多，紙鈔作品亦然。１９８０年英
郵政局發行了英國郵筒專題郵票（１８４０－１９８０），百多年的郵筒正反映郵政╱英國的轉
變。而一戰╱二戰前後，英德法等國多殖民地，因而郵政全球「走」也。「方寸」有「地緣」之
本，一點兒也無誇大。１９６９年６月６日，盟軍登陸諾曼第２５年，英國也有郵封作紀念。同
年英女皇探訪「Ｔｏｒｂａｙ」的「ｔｈｅ　Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ｆｌｅｅｔ」，英國自二戰之後
，國力日弱。１９６９年，越戰未結束，１９５０年代，全球地緣依然十分之緊張。英法於中東
的影響力給美國「替代」了。但美英仍有「聯合」打依拉克，說明地緣之「合」與「不合」，不
必永久不變！１９６９年英女皇於「Ｔｏｒｂａｙ」，仍可於「ＹｏｕＴｕｂｅ」找到一些片段
作歷史的見證。上周開始，英格蘭進入了第二次「封城」。二戰結束後７５年，歐洲面對甚多地
緣轉變及英德法的「合、分」互動。歐元推出，大動作，大改革。但今天的２０２０年，歐盟╱
歐元仍有很多考驗。１９６９年，「Ｔｏｒｂａｙ，ｔｈｅ　Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ｆｌｅｅｔ」也
有郵封紀念。半世紀的英女皇，也不可能預知２０２０年的全球新地緣也。真的是「世事如棋局
局新」，而２０１２年，英女皇參與「００７」英奧運推廣的邦片，確也是她破格的決定，真的
「不可思議」：「走入尋常百姓家」乎？！
　
　　１９５０年代，全球地緣仍十分之緊張。新中國力爭上游，努力改革，共產國際亦看重新中
國的地位。東德發行了毛主席的郵票，而前蘇聯於史太林仙遊之後，與新中國關係往下滑。
１９８９年戈爾巴僑夫訪華，中蘇關係始重拾正軌。１９９２年前蘇聯解體，而１９９０年，東
德╱西德又再「合二為一」，「新」德國重生了。東德發行了很多郵票，其中有「萊比錫」每年
一度的貿易展。德國今天歐盟龍頭，二戰之後，東西德各自有強大的經濟實力。１９９０年，前
蘇聯於東德全面撤兵，１９９１╱１９９２年於朝鮮也大幅減少了「援助」。地緣世界，潮起潮
落，乃常事也！
　
　　上周見全球股市上升，美國總統大選主導市場的波動性。拜登被視為「勝出」大選，但特朗
普仍可以「法律」力爭總統寶座。歐英美的疫情仍在惡化之中，１１月前後，若未見緩解下來，
更不利經濟活動及持反彈。簡言之，地緣形勢仍不清晰，即使拜登一月正式入主白宮，全球經濟
踏入２０２１年，亦不易走出「Ｕ」底的底部回升：「新人事」不一定見有「新作風」。
《資深市場人士　黃溢華》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下09/11/2020
【拜登當選】法律戰難逆轉結果　曾淵滄指拜登當選對港人權更強硬
中國故事09/11/2020
《神州經脈》10月出口升幅創年半高　憧憬拜登上場股匯齊賀
財經熱話09/11/2020
【拜登當選】「拜登概念股」已提前炒上　有貨無貨該如何操作?
FOCUS09/11/2020
【FOCUS】侵侵司法戰如箭在弦　拜登跛腳鴨施政恐難
開市Good Morning09/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：友邦可續持有上望86元
剖析天下08/11/2020
【美國大選】拜登正式宣布當選總統感謝國民　特朗普拒承認結果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>