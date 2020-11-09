《地產人眼－黃漢成》科技發達資訊更普及，地產代理需轉型求生

《地產人眼》根據地產代理監管局的數字顯示，１０月份持牌代理人數直逼４萬人，達

３９９５４人，創近２１個月新高，在物業成交量仍屬偏低的情況下，地產代理業內競爭固然激

烈，加上環球及本地經濟環境存在許多不明朗因素，客戶無論投資買賣或租賃物業將更為審慎，

在僧多粥少的情況下，地產代理界恐成為另一個汰弱留強的戰場，社會發展瞬息萬變，地產代理

唯有改變舊有思維，努力為自己增值，全方位拓展業務範疇，方能找到生存的空間。



昔日資訊傳播並不發達，人們無法清楚得知各類地產物業資訊，既不知何人打算放盤或買盤

，亦不知成交價格如何，在資訊極不透明的情況下，造就地產代理能從中穿針引線，促成物業買

賣或租賃，從而賺取豐厚佣金；但隨著科技的發展，加上網絡及手機應用程式的流行，人們可方

便簡易地獲取各種各類的物業資訊，甚至可自行放盤、搵盤，地產代理往日充當「睇樓員」的角

色顯然已不合事宜。



物業代理主要分為兩大類，即住宅物業類與非住宅物業類，而非住宅物業類當中又再分工廈

、商廈及商舖三類物業代理，各類代理主要專責一類物業，業務相對上較狹窄和局限，近年市場

競爭激烈，不少地產代理已「跨界」作業，促成不同類別的物業成交，而隨著客戶要求的提升，

除原有的服務外，地產代理更應為客人提供專業而全面的物業分析及建議，助客人的資產進一步

增值，從而折射出代理自身的價值，當然要做到升級轉型，專業知識自是少不免，持續進修增值

是不二之途，各同業唯有自強不息、與時並進，方能在事業上創出新天。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》



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