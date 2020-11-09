《鍾之日記》拜登宣布當選，股市升人幣強

《鍾之日記》１１月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統民主黨候選人拜登宣稱勝出大選，爭取連任的總統特朗普拒絕承認落敗，強調將繼

續展開法律行動，挑戰選舉結果。不過，多國領袖已提前祝賀拜登勝選，而中國政府至今未正式

表態，最新由外交部發言人汪文斌回應指，注意到拜登已經宣布當選，並理解大選結果會按美國

法律與程序作出決定，中方將按照國際慣例對大選結果表態。中國是Ｇ２０國家中少數幾個就拜

登當選消息保持沉默的國家，被問及這樣做是否將為中國和拜登政府重啟中美關係帶來影響時，

汪文斌表示，中美雙方應加強對話、管控分歧，在相互尊重基礎上推動關係健康穩定發展。希望

美國新一屆政府和中方相向而行。至於，中國官媒則對拜登勝選的評論呈現樂觀，認為中美兩國

關係可能回復到更高的可預測性，早前的貿易制裁可能有轉機。



＊中港衝高賀拜登，成交暢旺急增＊



拜登勝選後，美元走弱，人民幣走強，在岸、離岸及中間價齊創２０１８年６月以來逾２８

個月新高，人民幣即期匯率（ＣＮＹ）下午４：３０收盤價報６﹒５７２８漲４８７點，連升三

日。中國出口表現強勁，滬深股市高開高走，滬指全日急漲１﹒８６％，報３３７３﹒７３點，

盤中高見３３８０﹒８２點刷新兩個月新高，創業板指飆近３％。交投強勁，成交衝上萬億元，

兩市全日成交１０８３５億元人民幣，創近３個月成交新高。外資表現積極，１９７億元人民幣

循陸股通流入Ａ股，是陸股通開通以來淨流入第二高的交易日。

香江魚缸亦衝高賀拜登，恆指高開４４４點，突破兩萬六，曾飆４５７點，見２６１７０點

創７月９日以來新高，午後升幅回順，恆指最終收報２６０１６，升３０３點或升１﹒１８％，

主板成交１６８４﹒５３億元，增加２﹒３７％。

手機設備股領漲，舜宇光學（０２３８２）破位高見１６７元，創２０１８年６月以來最高

，全日飆升８﹒１％，冠藍籌；瑞聲科技（０２０１８）漲４﹒９％，小米（０１８１０）亦揚

１﹒８％。「ＡＴＭ」等新經濟股表現同樣不俗，阿里巴巴（０９９８８）收漲２﹒９％，而騰

訊（００７００）、美團（０３６９０）股價均再刷上市新高，分別升１﹒３％和２﹒６％。



＊出口受惠疫情，多隻航運股飆兩成＊



中國海關總署公布，以美元計價，１０月出口按年增長１１﹒４％至２３７１﹒８億美元，

升幅高於市場預期的９﹒３％，並創下２０１９年３月以來的逾年半最大升幅。

出口數據理想，中信證券固收團隊指出，歐美國家疫情目前仍未得到有效控制，因此防疫物

資和「宅經濟」需求仍將是疫情期間支撐中國出口的兩項重要支柱，而進口方面當前國內生產動

能有所增強，進口或有望保持平穩增長。

交通行金研指出，國內率先復工復產的優勢、抗疫物資出口等拉動出口，預計年內餘下時間

出口都能繼續保持快速增長的狀況。不過中外疫情進程的錯位，形成了全球對中國生產的需求，

未來隨著疫情衝擊慢慢消散，再加上今年會形成高基數效應，預計明年出口很難維持這麼高速的

增長。

中國出口的背後雖是受益於全球新冠疫情，但市場仍頗受落，航運股因而獲捧，東方海外國

際（００３１６）飆２１﹒３％，廈門港務（０３３７８）抽升２０﹒９％，中遠海發

（０２８６６）拉升２０﹒２％，中遠海控（０１９１９）大升９﹒１％，招商局港口

（００１４４）亦急彈７﹒７％。



＊回購戰投危機已拆彈，恆大打消分拆上市計劃＊



中國恆大（０３３３３）公布終止與深深房（深：００００２９）的重組計劃，換言之，籌

備超過４年的分拆恆大地產上市計劃以失敗告終。中國恆大近日傳出債務危機，近期已加緊籌資

，包括分拆物業服務業務上市、推動恆大汽車（００７０８）在Ａ股上市，以及進行配股計劃等

。

多月前一份真實性存疑的文件在網上流傳，該份文件下款為「恆大集團有限公司」，內容為

懇請廣東省政府支持恆大地產回Ａ上市的重組方案，文件提到，倘重組未能完成或引發恆大系出

現金融風險，甚至現金流斷裂。中國恆大當年為恆大地產上市，召集了一批戰略投資者，投資額

達到１３００億元人民幣，若所有投資者均要求中國恆大回購有關股份，將令公司的負債比率上

升至超高的水平。

不過，在大家都擔憂恆大流動性出現問題時，董事長許家印親自出面，和一眾恆大地產的戰

略投資者簽訂補充協議，戰略投資者同意不要求進行回購並繼續持有恆大地產權益，力挺恆大。

根據中國恆大公告，已有８６３億元人幣的戰略投資者同意不要求回購，並續持恆大地產，有

３５７億元人幣的戰略投資者已商談完畢，即將簽訂補充協議，還有５０億人幣的戰略投資者還

在商談中，只有３０億人幣的戰略投資者要求集團回購，資金鏈緊張程度大減。

中國恆大今日股價升２﹒２％，報１６﹒８４元；深深房Ａ逾４年後復牌，資金支持下全日

漲停，惟Ｂ股（深Ｂ：２０００２９）則跌停。



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