【外儲下跌】中國十月外儲按月跌１４６億美元，規模降至四個月低

《經濟通通訊社９日專訊》國家外匯管理局公布，中國１０月末外匯儲備規模為３１２８０
億美元，規模降至四個月低位，較９月末下降１４５﹒８億美元，降幅為０﹒４６％，為連續第
二個月下跌。外匯管理局稱外儲下跌主要是受匯率折算和資產價格變化等因素綜合影響。
１０月末，中國黃金儲備為６２６４萬盎司，為連續第１３個月維持不變。（ａｃ）
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