《融天納地－溫天納》構思２０２１投資策略

《融天納地》要構思２０２１投資策略，重點必然是十四五。從上周公布的十四五規劃建議

中，筆者認為國家將透過多措並舉，構建「雙循環」新發展形式。國家技術創新與科技自立自強

創新在現代化建設全域中居於核心地位，科技自立自強是國家發展的戰略支撐，未來，中國將把

握互聯網、大數據、５Ｇ等領域的先發優勢，繼續發展人工智能、量子信息、集成電路、生命健

康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域。



當中，現代產業體系將全力發展新一代信息技術產業、高端裝備製造產業、新材料產業、生

物技術產業、新能源汽車產業、新能源產業、節能環保產業、航天航空、海洋裝備等戰略性新興

產業，加快發展現代服務業，統籌推進新基建等基礎設施建設，加快建設交通強國，推進能源革

命，加快數字化發展。



在內循環領域，必須擴大戰略基點，當中擴張內需最為重要。國家必須加快培育完整內需體

系，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，對內需提出量與質的增長要求

。消費、投資潛力有望進一步挖掘，消費、投資結構有待進一步優化。



內需的發展亦需要透過市場經濟體制改革加速進行，鄉村振興為內需擴充的重要市場，與此

同時，城鎮化亦甚為關鍵，區域協調發展與新型城鎮化將為策略。首先，構建國土空間開發保護

新格局逐步形成城市化地區、農產品主產區、生態功能區三大空間格局。其次，推動區域協調發

展，京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展四大城市群打造

新增長極。推進成渝地區雙城經濟圈建設第三，推進以人為核心的新型城鎮化，堅持房子是用來

住的、不是用來炒的定位。



持續具備質量發展將為未來綠色產業發展的目標，亦為國家重點。此外，在雙循環中，國際

循環不容忽略，對外開放與一帶一路政策將會持續。國際國內雙循環需要實施更大範圍、更寬領

域、更深層次對外開放。國家將建設更高水平開放型經濟新體制，推動共建「一帶一路」高質量

發展。



十四五一系列的規劃將陸續出台，並構思出２０２１年的重要投資思路。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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