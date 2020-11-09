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即市新聞

09/11/2020 11:54

《匯市一周－徐惠芳》拜登勝選預期增，美元下挫

　　《匯市一周》美匯指數創逾兩個月新低至９２﹒１８，拜登勝選預期令美元大幅受壓。美聯
儲公布利率會議，維持利率０不變，符合預期，聯儲局以近零利率政策進行債券購買計劃，承諾
將在未來幾個月竭盡全力讓美國經濟復甦。委員會尋求在較長時期內實現充分就業和２％的通脹
率水平。由於通脹率持續低於這一長期目標，委員會預計，將維持貨幣政策的寬鬆立場。
　
　　聯邦基金利率期貨顯示，市場認為，美聯儲將在２０２１年１月會議上降息至負利率。市場
對拜登勝選的預期不斷升溫，而財政刺激協定無法達成的恐慌情緒進一步發酵，導致美元兌一籃
子貨幣全線受壓。
　
　　多數分析認為，民主黨總統候選人拜登若勝選並民主黨掌控參議院，很可能會打擊美元，並
推出大規模財政刺激計劃。目前特朗普正向各州法院推出訴訟，大選結果膠著。美匯指數上周五
（６日）跌至９２﹒２３水平整固，趨勢往下，上方阻力９２﹒８５、９３﹒２０、９４﹒００

　
　　上周五，美國公布１０月非農就業數據，增加６３﹒８萬人，勝預期的增加６０萬人。美國
１０月失業率錄得６﹒９％，為連續第六個月錄得下滑，遠低於預期和上月。根據美國勞工部發
表，因應部分勞工參與者在疫情下沒有開工，但認為沒有失業。故此，勞工部推算實際失業率應
為７﹒２％。
　
　　避險情緒以及通脹預期升溫，金價上揚。截止１１月４日，全球最大的黃金交易所基金
（ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　ＥＴＦ）的黃金持倉量為１２５２﹒４２噸，按日減少３﹒５噸。金價
上周五收市升至在每盎司１９４８﹒６（美元．下同）整固，趨勢往上，挑選２０２０元，下方
支持１９２５、１９００、１８７５元。
　
　　提倡發展再生能源的民主黨拜登勝出機率升高，對油市造成壓力外，市場認為，拜登政府與
伊朗和解的可能性大增，令原油供應增加。部分國家再度推出封鎖措施，加上經濟放緩恐重挫原
油需求，目前社交限制和出國旅遊行為長期改變，可能導致石油機構下調能源市場的需求預期。
紐約期油上周五下挫３﹒８％至每桶３７﹒３４美元收市。
《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
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