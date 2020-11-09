《金石為開－黃威》美聯儲確認寬鬆信號，金價向上突破

《金石為開》美國大選計票進程一波三折，對上周的市場造成極大擾動。隨著拜登勝選的前

景逐漸清晰，股市迎來大漲，美國三大股指均創六個月來最大周升幅。由於市場憧憬財政刺激以

及美聯儲確認寬鬆信號，美元慘遭拋售，美匯指數全周累計下跌１﹒９％，回到年內低位附近。

非農對市況影響不大，黃金趁美元弱勢向上突破，全周累計大漲３﹒８％。



過去一周對市場影響最大的無疑是美國大選。起初拜登沒有如民調所示那般佔據明顯優勢，

在搖擺州的表現頗為掙扎，特朗普一度在搖擺州取得全面領先。但數目眾多的郵寄選票助拜登在

關鍵的威斯康辛州及密西根州實現逆轉，在拿下內華達州的６張選票後，拜登基本上已經鎖定勝

利。最後的變數在於特朗普會要求關鍵州重新計票甚至提起訴訟，不過市場並不擔心由此引發的

反轉可能。美股在壓抑數周後迎來爆發，三大股指均創六個月來最大周升幅。



不過，此次選舉結果對市場而言並非完美，主要由於民主黨很難取得參議院多數席位。從目

前結果來看，共和黨大概率先行拿下５０席，再於１月進行的二輪投票中取得喬治亞州至少一席

。可以預見的是，民主黨未來兩年在參議院仍將遇到很大阻礙。短期最大的影響則在於財政刺激

政策可能縮水，甚至會因為兩黨分歧而繼續陷於僵局，這可能會限制黃金升勢。



上周美元回軟對金價的提振頗為明顯。美聯儲１１月會議全票同意貨幣政策按兵不動。雖然

政策聲明的內容變化不大，但透露出美聯儲對於新冠疫情帶來的中期經濟風險頗為擔憂。鮑威爾

在會後的新聞發布會上稱，經濟復甦已經超過了基線預期，但離目標還有很遠的距離；近期新冠

肺炎病例的增加令人特別擔憂，經濟前景十分不確定。ＦＯＭＣ討論了如何在必要時提供更多流

動性，因此一旦財政政策推行不及預期，美聯儲或不得不在貨幣寬鬆上加碼。



在確認了美聯儲的信號之後，市場大力拋售美元，美匯指數重新回到了年內低位水平。黃金

趁勢大幅拉升，突破了近一個半月形成的區間高位１９３０美元。短線金價受到保歷加通道上軌

限制，惟通道開口正在擴張，上行空間會逐漸打開。目前金價仍緊貼通道上軌，表現強勢，投資

者可趁超短線回檔做多。



本周重要數據不多，主要關注歐元區三季度ＧＤＰ修正值、德國１１月ＺＥＷ經濟景氣指數

、美國１０月核心ＣＰＩ以及特朗普方面的動向。《六福金融分析師 黃威》



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