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即市新聞

09/11/2020 08:32

《陶冬天下－陶冬》拜登競選接近巔峰，美國政策遠離共識

　　《陶冬天下》上星期的市場焦點毫無疑問在於美國選舉，民主黨候選人拜登似乎接近當選，
但是點票並未取得正式結果，爭議甚至被提請司法覆核可能性頗高，不過美股搶步先升，走出今
年４月以來最佳的單周升勢，全球風險資產一同炒上。美債市場反應更審慎一點，星期二（３日
）債市擔心民主黨一舉拿下白宮和兩院，財政赤字暴漲，債市出現大拋售，十年期國債利率一度
升上０﹒９５％。之後隨著特朗普在中段領先，共和黨人似乎並未丟掉參議院而回穩，債市更想
見到白宮政策受到制衡，選舉結果越膠著，債市越鎮定，最後十年債收０﹒８３％。和美債相反
，美元指數則深受選舉結果遲遲沒有定論的影響，一路下滑至９２﹒２４，刷新兩年新低。受到
避險需求和美元走勢的雙重支持，黃金價格升勢凌厲，倫敦金１２月期貨報每盎司１９５２美元
。１０月份非農就業增加６３８Ｋ職位，失業率跌破７％，好過預期，不過對市場氣氛影響不大
。上周美國和日本央行開會，均無政策舉動出台，聯儲明言不喜歡負利率政策。英國與歐洲的兩
星期貿易談判沒有明顯結果，分歧仍舊巨大。Ａ股和Ｈ股同時啟動的全球歷史上最大ＩＰＯ項目
，因為監管原因被緊急叫停。土耳其央行行長因為土耳其里拉匯率大跌而被解僱。
　
　　美國總統選舉一波三折，情節扣人心弦。現任總統特朗普在拿下關鍵搖擺州佛羅里達之後，
選情一度大好，但是民主黨候選人拜登最後在紅州亞利桑那獲勝，並在搖擺州密歇根、喬治亞尾
段翻藍。儘管選舉最終結果尚未公佈，拜登拿到２７０張以上選舉團票機會頗高。雖然他還需要
面對特朗普的爭議、重新點票甚至司法挑戰，筆者相信拜登成為美國下一任總統的大局已定。四
個搖擺州中贏下一個，就夠跨過當選門檻。筆者認為，上周股市慶祝的是，誰當總統的不確定性
消失了，在之前受到競選不確定性嚴重壓抑之後，市場反彈一下是正常的。
　
　　然而，不確定性真的消失了嗎？未必。其實，拜登當選為市場帶來持續熱情，需要同時滿足
三個條件來支持，１）拜登贏得大選，２）民主黨拿下參眾兩院，３）特朗普合作地離開白宮。
第一條很可能發生，第二條基本上不會發生，共和黨看來保住了參院多數黨席位，第三條恐怕很
難發生。以目前這種輸法，特朗普應該會對所有可以挑戰的地方都發起挑戰，權利交替很難在明
年１月２０日前漸次發生，影響最深刻的可能是美國的抗疫政策。第二輪新冠疫情已經在美國全
面爆發了，感染人數一再創出新高，各州政策很不相同，但是人口是全國流通的。美國亟需有力
的聯邦指導，然而抗疫可能會被耽誤，而此直接影響經濟。過去幾個月英國的抗疫措施也是地方
政府主導的，執行力度的差異直接導致疫情全國蔓延，最終不得不再次鎖國停止大多數經濟活動

　
　　更大的問題是，民主共和兩黨的黨爭。兩黨各自拿下國會一部，彼此之間相互對立、敵視。
民主共和兩黨在國會分庭抗禮並不是新鮮事情，但是這次黨爭之烈卻是史無前例的。今年夏秋季
，明明通過緊急救援法對國計民生是必須的，但是兩黨為了自身利益不惜犧牲國家和民眾利益，
救援法始終無法為反對黨接受。這次選舉，兩黨殺紅了眼，可以想像新國會的敵視情緒。筆者認
為拜登當選後，幾乎沒有能力推出像樣的財政措施，共和黨主導的參議院會阻撓任何白宮的財政
議案，為反對而反對。這種惡意對抗，在奧巴馬的第二任期就曾出現過，他雖然仍是總統，在施
政上卻成為跛腳鴨。現在美國的經濟問題，比起奧巴馬第二任時候要嚴峻得多。筆者認為，如果
美國國會黨爭狀況持續乃至惡化，美國經濟勢必陷入二次衰退。選舉結果不確定性的消失，未必
可以換來經濟不確定性的消失，這是筆者對明年美國經濟的擔心，此時此刻財政擴張對於美國及
其重要，但是生殺大權卻不掌握在拜登手上，而是在國會共和黨人手上。
　
　　本周焦點還是美國選舉結果和特朗普的動向，其他值得關注的包括聯儲副主席誇爾斯在參議
院的佐證，美國核心ＣＰＩ（預期環比０﹒１％）。歐元區確認第三季度ＧＤＰ增長（環比
１２﹒７％），英國ＧＤＰ（環比１５﹒６％）。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。
　
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