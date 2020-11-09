《陶冬天下－陶冬》拜登競選接近巔峰，美國政策遠離共識

《陶冬天下》上星期的市場焦點毫無疑問在於美國選舉，民主黨候選人拜登似乎接近當選，

但是點票並未取得正式結果，爭議甚至被提請司法覆核可能性頗高，不過美股搶步先升，走出今

年４月以來最佳的單周升勢，全球風險資產一同炒上。美債市場反應更審慎一點，星期二（３日

）債市擔心民主黨一舉拿下白宮和兩院，財政赤字暴漲，債市出現大拋售，十年期國債利率一度

升上０﹒９５％。之後隨著特朗普在中段領先，共和黨人似乎並未丟掉參議院而回穩，債市更想

見到白宮政策受到制衡，選舉結果越膠著，債市越鎮定，最後十年債收０﹒８３％。和美債相反

，美元指數則深受選舉結果遲遲沒有定論的影響，一路下滑至９２﹒２４，刷新兩年新低。受到

避險需求和美元走勢的雙重支持，黃金價格升勢凌厲，倫敦金１２月期貨報每盎司１９５２美元

。１０月份非農就業增加６３８Ｋ職位，失業率跌破７％，好過預期，不過對市場氣氛影響不大

。上周美國和日本央行開會，均無政策舉動出台，聯儲明言不喜歡負利率政策。英國與歐洲的兩

星期貿易談判沒有明顯結果，分歧仍舊巨大。Ａ股和Ｈ股同時啟動的全球歷史上最大ＩＰＯ項目

，因為監管原因被緊急叫停。土耳其央行行長因為土耳其里拉匯率大跌而被解僱。



美國總統選舉一波三折，情節扣人心弦。現任總統特朗普在拿下關鍵搖擺州佛羅里達之後，

選情一度大好，但是民主黨候選人拜登最後在紅州亞利桑那獲勝，並在搖擺州密歇根、喬治亞尾

段翻藍。儘管選舉最終結果尚未公佈，拜登拿到２７０張以上選舉團票機會頗高。雖然他還需要

面對特朗普的爭議、重新點票甚至司法挑戰，筆者相信拜登成為美國下一任總統的大局已定。四

個搖擺州中贏下一個，就夠跨過當選門檻。筆者認為，上周股市慶祝的是，誰當總統的不確定性

消失了，在之前受到競選不確定性嚴重壓抑之後，市場反彈一下是正常的。



然而，不確定性真的消失了嗎？未必。其實，拜登當選為市場帶來持續熱情，需要同時滿足

三個條件來支持，１）拜登贏得大選，２）民主黨拿下參眾兩院，３）特朗普合作地離開白宮。

第一條很可能發生，第二條基本上不會發生，共和黨看來保住了參院多數黨席位，第三條恐怕很

難發生。以目前這種輸法，特朗普應該會對所有可以挑戰的地方都發起挑戰，權利交替很難在明

年１月２０日前漸次發生，影響最深刻的可能是美國的抗疫政策。第二輪新冠疫情已經在美國全

面爆發了，感染人數一再創出新高，各州政策很不相同，但是人口是全國流通的。美國亟需有力

的聯邦指導，然而抗疫可能會被耽誤，而此直接影響經濟。過去幾個月英國的抗疫措施也是地方

政府主導的，執行力度的差異直接導致疫情全國蔓延，最終不得不再次鎖國停止大多數經濟活動

。



更大的問題是，民主共和兩黨的黨爭。兩黨各自拿下國會一部，彼此之間相互對立、敵視。

民主共和兩黨在國會分庭抗禮並不是新鮮事情，但是這次黨爭之烈卻是史無前例的。今年夏秋季

，明明通過緊急救援法對國計民生是必須的，但是兩黨為了自身利益不惜犧牲國家和民眾利益，

救援法始終無法為反對黨接受。這次選舉，兩黨殺紅了眼，可以想像新國會的敵視情緒。筆者認

為拜登當選後，幾乎沒有能力推出像樣的財政措施，共和黨主導的參議院會阻撓任何白宮的財政

議案，為反對而反對。這種惡意對抗，在奧巴馬的第二任期就曾出現過，他雖然仍是總統，在施

政上卻成為跛腳鴨。現在美國的經濟問題，比起奧巴馬第二任時候要嚴峻得多。筆者認為，如果

美國國會黨爭狀況持續乃至惡化，美國經濟勢必陷入二次衰退。選舉結果不確定性的消失，未必

可以換來經濟不確定性的消失，這是筆者對明年美國經濟的擔心，此時此刻財政擴張對於美國及

其重要，但是生殺大權卻不掌握在拜登手上，而是在國會共和黨人手上。



本周焦點還是美國選舉結果和特朗普的動向，其他值得關注的包括聯儲副主席誇爾斯在參議

院的佐證，美國核心ＣＰＩ（預期環比０﹒１％）。歐元區確認第三季度ＧＤＰ增長（環比

１２﹒７％），英國ＧＤＰ（環比１５﹒６％）。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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