《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登勝出之後

《缸邊隨筆》拜登已獲得逾２７０張選舉人票，但未必可當美總統，因為特朗普會興訟，法

庭可能要到明年２月，才可有判決，定出美總統之位誰屬。



在這等待期間，市場是否會不知所措？不，市場已知會做乜，因為共和黨仍掌美國參議院，

故美國的權力決策架構，跟未選舉前相若，即是仍是個跛腳鴨政府。



以前是民主黨眾議院拖共和黨特朗普後腿，今時則是共和黨參議院拖民主黨拜登後腿。不少

法案將無法快速達成（反華除外）。政策要靠總統行政命令去推行，力度將欠奉，例如，如總統

、參眾兩院三者共同決議對外戰爭，仗，可以打Ｎ年，但如總統想戰，參眾兩院中有一院不同意

開戰，總統只可打場最長為６０日的戰，在派福利事上，總統也只可以派有限度的福利。



今時美國已不提（即沒有）發國債上限，故如美民主黨這個慣於大派福利之黨能總統，參、

眾兩院全拿，可以預期，美國發債將會爆升，這將會推低美匯，推高美息，推高金、股價。



＊對華政策不會１８０度轉＊



在對華事務上，不少人以為Ｂｉｄｅｎ，跟Ｆｏｒｂｉｄｅｎ Ｃｉｔｙ（紫禁城）有些關

係，就會對北京友好。這是妄想，上個月，共和黨的參議院通過了Ｎ項對華限制的清單，而民主

黨的眾議院則通過了要增加對華偵探的人員和撥款，可見共和黨是來陽的，民主黨是來陰的。亦

不要忘記，拜登是奧巴馬時的副總統。而在奧巴馬總統期內，就推出了重返亞太，圍堵中國的政

策，今時拜登怎會１８０度轉去不圍堵華？



拜登當選，有一個人及其夥伴定如坐針氈，此人為Ｍａｒｋ Ｓｉｍｏｎ，其中事件，不多

說了。



拜登任總統，誰會任國務卿？會否是希拉里？若是對華政策會有多友善？



今周之後，美國會陷於重點選票以至重選，暴亂以至內亂的內耗鬧劇中，一個號稱民主大國

，其選票、選舉制度竟有如斯漏洞，並且是知之已久的，而從不改進、堵漏；只可說明，無論選

民有多熱情地填選票都是無用，因為點票人才真正「點」了算，這就是特朗普所謂的

「Ｒｉｇｇｅｄ Ｅｌｅｃｔｉｏｎ」被操控的選舉，第三世界的選舉被獨裁者操控不出奇，但

美國選舉也被操控，就真不可思議。



由今時至法庭判令出，美國市場仍要面對個未揭盎的１１月３日，因為重點、重選，是可以

把今時選舉結果一切都推倒重來，市場怎辦了？



除非假選票多，不然民主黨拜登仍可為總統，但民主黨未能掌控參眾兩院將成事實，市場會

：



（１）美匯長期淡，因民主黨會多派福利



（２）美股，短期好，長期淡



拜登做總統，好過無拜登做總統，因為選舉有大動員集會，新冠病發人多，上周六（７日）

凌晨公布已約有１２﹒６萬人中招，每日逾１０萬人中招，「傷亡」多於韓戰、越戰。特朗普仍

任總統，會炒了美衞局的福西；拜登任總統，定會重用美衞局福西，疫情有望受控，故利好社會

經濟，從而利股。



但拜登主張加稅和實施更嚴格的環境監管，故長遠會影響到上市公司利潤和環境污染性強的

石油業。



（３）黃金升幅中期受限，長期上升



美匯下跌，利好黃金，但由於民主黨未能掌控參眾兩院，故派福利有限，故黃金升幅受限。



但如選舉結果經法院一錘定音，則就算拜登在派福利額度上受限，但屆時美儲局又會再度

ＱＥ，以保美經濟，結果仍是美元無限印，金價怎能不長升。



（４）石油無運行



拜登可能放鬆對伊朗的限制，伊朗油重回市場，另外拜登話，重用新能源，故石油無運行。



（５）人民幣升



美匯跌，利人仔升，拜登可能減少中美貿易關稅，利中國出口。



（６）Ａ股、港股升



人仔升，Ａ股便可升，美股債不濟，資金東來。



（７）新興市場股╱匯升



美匯跌，新興市場幣升，股也可升。



（８）隨時過山車



美國亂開有條癮，估計街頭亂事不斷，美股會有過山車或波動，投資者宜少做孖展。



以上之估，可有例證？



上周四（５日）、上周五（６日），中、港、美的金、股、匯走勢不也就如所估了。



結語：金融市場受資金驅動，美元多印，金股匯都要動起來，祝大家投資大順。



《資深投資者 石鏡泉》



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