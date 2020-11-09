《神州民企》環球智能遭聯交所通知停牌，有意尋上市委員會覆核

《經濟通通訊社９日專訊》環球智能（００３９５）公布，接獲聯交所函件，通知其未能維

持上市規則所規定的足夠營運水平，以保證股份繼續上市，決定暫停股份買賣。該集團有權在限

期內將該決定轉交上市委員會覆核，否則股份將自本月１８日上午９時起暫停買賣。該集團正內

部審閱及審議該決定，亦與外部顧問討論，有意於限期前要求將該決定轉交上市委員會覆核。

該集團指，聯交所作決定時已考慮其現有業務即軟件銷售及線上線下諮詢服務、綜合電子推

廣解決方案之電子支付解決方案及服務及在電子商務平台為客戶提供建設、運營及推廣服務，均

一直處於低營運水平，且非暫時衰退或下降，而新貿易業務包括供應鏈管理解決方案業務，利潤

偏低、經營歷史尚短且經營規模不大。聯交所認為，該兩項業務尚未證明屬可行及可持續發展。

此外，就該集團向聯交所提供的盈利預測或無法實現，因超過一半預計盈利乃來自品牌電子

商務業務，而該業務是以管理層預期銷售額及估計毛利率為依據，且盈利預測亦顯示，新貿易業

務預期收入及盈利可能不足以支付該集團企業開支。根據該函件，該集團倘未能於１８個月期間

屆滿前達成有關規定，聯交所將會取消其股份上市地位。（ｗｈ）

